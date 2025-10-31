یک منبع آمریکایی می‌گوید حل مناقشه اوکراین یک ضرورت برای حفظ ارزش دلار آمریکا در جهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع نزدیک به دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ایندیپندنت گفت که پایان دادن به درگیری در اوکراین یک ضرورت اقتصادی برای آمریکا است، زیرا نگران است که این امر جایگاه دلار این کشور را به خطر بیندازد.

این منبع این دیدگاه را هنگام بحث در مورد گزارشی که توسط سازمان غیرانتفاعی آمریکایی مرکز آزادی و رفاه (CFP) در تاریخ ۲۶ اکتبر در مورد درگیری در اوکراین منتشر شده بود، ابراز کرد.

نویسندگان این گزارش استدلال می‌کنند که ادامه درگیری مسلحانه، جایگاه دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره جهانی تهدید می‌کند و بر کل اقتصاد تأثیر منفی خواهد گذاشت. این روزنامه تأیید می‌کند که این گزارش به کاخ سفید ارسال شده است.

این روزنامه انگلیسی افزود: «مفهوم این حرف این است که پایان دادن به مناقشه (اوکراین) در حال حاضر یک ضرورت اقتصادی برای آمریکا است که اساسا مبتنی بر تجارت است؛ و البته، آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد که جایگاه دلار به خطر بیفتد.»

این منبع، گزارش مذکور را سندی مهم توصیف کرد و افزود که این گزارش ناگزیر بر «تفکر دولت آمریکا» تأثیر خواهد گذاشت.

منبع: آر تی

