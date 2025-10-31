باشگاه خبرنگاران جوان _حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در سفر به استان قم، با آیتالله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دیدار و گفتوگو کرد.
دادستان کل کشور در این دیدار با ابراز خرسندی از تحول آموزشی در حوزه علمیه و پرداختن فقها و اساتید به تبیین فقهی مسائل مستحدثه، اظهار امیدواری کرد: نیازهای نظام اسلامی، بهویژه قوه قضائیه، در راستای اجرای هرچه بهتر احکام اسلامی بیش از پیش تأمین شود و ارتباط نخبگی میان حوزه و دستگاه قضائی تقویت گردد.
وی با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضائیه در خدمترسانی به مردم، گفت: قوه قضائیه تلاش میکند ارائه خدمت به مراجعهکنندگان با ویژگی سرعت، سهولت و دقت انجام شود و اکنون در بیشتر حوزههای قضائی کشور، اوراق قضائی بهصورت الکترونیکی ابلاغ میشود؛ تحولی که از بسیاری از مفاسد و تضییع حقوق اصحاب پرونده جلوگیری کرده است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت قضازدایی و جرمزدایی از برخی عناوینی که ضرورتی برای ورودشان به دستگاه قضائی وجود ندارد، تصریح کرد: با این اقدام، ضمن ارتقای کیفیت رسیدگی قضائی و کاهش کمیت پروندهها، برای اموری که میتوان در نظام اجرایی ارائه خدمت کرد، پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد.
این مقام عالی قضائی افزود: ما آمادگی داریم گزارشی از تحولات حوزه فناوری اطلاعات را که نتیجه آن، نظارت الکترونیکی بر فرایند رسیدگی، دادرسی الکترونیکی، کاهش هزینهها و بینیازی از حضور فیزیکی طرفین دعوی در جلسات رسیدگی و دیگر مزایا است، در جلسه جامعه ارائه دهیم.
وی همچنین گزارشی از اقدامات دادستانی کل کشور در حوزههای مختلف ارائه کرد و با اشاره به رویکرد برنامهمحور دستگاه قضائی در قبال چالشهای اجتماعی و فرهنگی گفت: همه بخشها باید به وظایفی که بر اساس قانون و شرع بر عهده دارند عمل کنند و ما ترک فعلها را با قاطعیت پیگیری میکنیم و معتقدیم اگر مسئولین قانون را دقیق و بهموقع اجرا کنند، بسیاری از چالشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از میان خواهد رفت.
منبع:خبر حوزه