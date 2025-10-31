\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0644\u062a\u0646\u06af\u06cc \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u067e\u0646\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0634 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f. \u0648\u0635\u06cc\u062a\u200c\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0648\u062a\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u0636\u0627 \u067e\u0646\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u062e\u0627\u0635 \u0648 \u0645\u0648\u062b\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n