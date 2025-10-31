وصیت‌نامه شهید پناهی بسیار تاثیرگذار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت دلتنگی مادر شهید پناهی در لحظه شنیدن صدای فرزندش را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید. وصیت‌نامه صوتی شهید رضا پناهی بسیار خاص و موثر است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مدافع وطن ، مدافع حرم ، مادر شهید
خبرهای مرتبط
«اگر آوینی بود»؛ واکاوی رویکرد روایی سید شهیدان اهل قلم به جنگ ۱۲ روزه + فیلم
ماجرای شهیدی که در ۱۲ سالگی به جبهه رفت + فیلم
«اگر آوینی بود»؛ واکاوی رویکرد روایی سید شهیدان اهل قلم به جنگ ۱۲ روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روایت دلتنگی مادر شهید پناهی در لحظه شنیدن صدای فرزندش + فیلم
تیزر ویژه برنامه «یوم الله» به مناسبت سیزدهم آبان ماه
تلاوت زیبای قاری قرآن در برنامه محفل + فیلم
آخرین اخبار
تلاوت زیبای قاری قرآن در برنامه محفل + فیلم
روایت دلتنگی مادر شهید پناهی در لحظه شنیدن صدای فرزندش + فیلم
تیزر ویژه برنامه «یوم الله» به مناسبت سیزدهم آبان ماه
سفری پرماجرا از خوابگاه تا واقعیت زندگی با سریال «دشتستان» / پخش سریال از شنبه ۱۰ آبان
چرا نسل جدید همچنان شیفته سریال «یوسف پیامبر» است؟
باشگاه رادیویی نوجوان؛ فرصتی برای کشف استعداد‌های نسل آینده