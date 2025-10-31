یک قاری قرآن توانست نظر داوران برنامه محفل را به خود جلب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تلاوت زیبای آیه ۸ سوره مبارکه تحریم توسط محمد ایوب عاصف، قاری قرآن کریم در برنامه محفل توانست نظر داوران را به خود جلب کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

