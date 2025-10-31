باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دانشگاه اسلامی غزه تعمیر و آماده‌سازی ساختمان‌های خود را برای از سرگیری کلاس‌های حضوری آغاز کرده است.

چندین ساختمان دانشگاه در طول جنگ غزه کاملاً ویران شدند، اما اکنون کار بازسازی برای بازگرداندن آنچه باقی مانده است، از جمله سالن‌های سخنرانی، آزمایشگاه‌های پزشکی و سایر امکانات کلیدی، در حال انجام است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در آخرین برآورد‌های خود اعلام کرده که هزینه بازسازی نوار غزه پس از جنگ اخیر می‌تواند به حدود ۷۰ میلیارد دلار برسد. این برنامه همچنین هشدار داد که بازسازی غزه احتمالاً «دهه‌ها یا بیشتر» زمان خواهد برد.

کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تابستان امسال در گزارشی اعلام کرد که (رژیم) اسرائیل سیستم آموزشی غزه را نابود کرده و بیش از نیمی از اماکن مذهبی و فرهنگی در این باریکه را ویران کرده است.

این کمیسیون دریافت که (رژیم) اسرائیل با استفاده از حملات هوایی، گلوله‌باران، آتش‌سوزی و تخریب‌های کنترل‌شده، بیش از ۹۰ درصد از ساختمان‌های مدارس و دانشگاه‌ها در غزه را تخریب و ویران کرده و شرایطی را ایجاد کرده است که در آن آموزش برای دانش‌آموزان و دانشجویان و امرار معاش برای معلمان و اساتید غیرممکن شده است.

در زمان جنگ، بار‌ها ویدئو‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد نظامیان اسرائیلی قبل از تخریب مدارس و دانشگاه‌ها، فلسطینیان و آموزش فلسطینیان را مورد تمسخر قرار می‌دهند. سازمان ملل این اقدامات را نشانه‌ای از قصد رژیم اسرائیل برای نابود کردن مراکز آموزشی و محدود کردن دسترسی فلسطینیان به تحصیل در بلندمدت می‌داند.

منبع: قدس نیوز