دستورالعمل ملی برای مدیریت و هدایت کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه پژوهش، علم و فناوری در حال تدوین است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتشار محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی و اقدامات لازم برای مدیریت این فناوری گفت: «بنا داریم بسته پیشنهادی این دستورالعمل را برای اقناع بیشتر، در نشستی گسترده با حضور متخصصان باتجربه و جوانان فعال در حوزه هوش مصنوعی بررسی کنیم.»

وی افزود: «امیدواریم بسته پیشنهادی که در این نشست تدوین می‌شود، پاسخی مناسب برای دغدغه‌های موجود ارائه دهد. عنوان "استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مولد" یک کلیدواژه و تعبیر بسیار مناسب است و تلاش می‌کنیم به جمع‌بندی و بسته اجرایی دقیقی برسیم.»

طاهری‌نیا در ادامه اظهار کرد: «رویداد علمی مرتبط با این موضوع با میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد. تلاش ما این است که ظرف یک ماه، این رویداد را برگزار، بسته پیشنهادی را نهایی و برای بررسی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنیم. با توجه به اهمیت موضوع، مقرر شده این بسته در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و رؤسای قوای کشور ارائه شود تا در بالاترین سطح مورد بررسی قرار گیرد.»

او درباره محور‌های بسته پیشنهادی گفت: «تمرکز اصلی بسته بر کاربرد هوش مصنوعی مولد در حوزه علم، فناوری و پژوهش است؛ به‌ویژه در زمینه سلامت و اصالت پژوهش. البته به موضوعات مرتبط با استفاده عمومی از هوش مصنوعی و آموزش‌های عمومی برای استفاده درست از آن نیز پرداخته خواهد شد.»

برچسب ها: هوش مصنوعی ، فضای مجازی ، علم و فناوری
