مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات»، در سوّمین حرم اهل‌بیت شاهچراغ علیهم السلام با موفقیت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بامداد امروز شنبه، دهم آبان ۱۴۰۴، همزمان با هفته «پدافند غیر عامل»، مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات» به همّت کمیته پدافند غیر عامل حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام و با مشارکت نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف، در این بارگاه منور برگزار شد.

حبیب‌آگهی؛ دبیر کمیته پدافند غیرعامل حرم مطهر در خصوص نوع مانور «ایمنی، امداد و نجات» گفت: این مانور بزرگ که برای نخستین بار در حرم مطهر برگزار شد، از نوع ترکیبی شامل عملیات اطفاء و کنترل حریق، امداد و نجات، درمان و انتقال مصدومین به بیمارستان، پیشگیری از سرقت، کنترل هیجانات و تخلیه جمعیت بود.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل آستان مقدس، پیرامون هدف از اجرای این مانور، اظهار کرد: ارتقاء سطح آمادگی و آشنایی خدام، کارکنان و کارگروه‌های پدافند غیر عامل حرم مطهر، به منظور شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌های اجرایی و پدافندی، از اهداف این مانور بزرگ بود که بحمدالله با موفقیت کامل برگزار شد.

حبیب‌آگهی، در پایان از تمامی عوامل برگزاری این مانور بزرگ، از جمله ارتش جمهوری اسلامی، استانداری فارس و فرمانداری شیراز، فرماندهی انتظامی، شهرداری، سپاه فجر، سازمان آتش‌نشانی، سازمان هلال احمر، سازمان اورژانس، شرکت توزیع نیروی برق و همچنین خدام و اعضای کارگروه‌های پدافند غیرعامل آستان مقدس، تشکر و قدردانی کرد.

تبادل نظر
