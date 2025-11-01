باشگاه خبرنگاران جوان _ یوسف سلمانخواه، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، با اعلام این خبر، این کشف را یافتهای مهم در تأیید اهمیت فعالیتهای فلزکاری آهن در منظر فرهنگی ماسوله و نشانهای از وجود تعاملات صنعتی و مبادلات تجاری درونمنطقهای و برونمنطقهای آن دانست.
وی با اشاره به تلاشهای وزارت میراث فرهنگی برای ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله، افزود: این یافته میتواند اطلاعات سودمندی درباره چرخه تولید و مبادله آهن به صورت شمش و ابزارآلات در منطقه ارائه دهد که در پرونده ثبت جهانی اثر درج خواهد شد.
سلمانخواه از تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از باستانشناسان و دیگر کارشناسان میانرشتهای خبر داد و اعلام کرد که این کارگروه هماکنون در حال بررسی بیشتر درباره شمشهای تازهیافته در منظر فرهنگی ماسوله است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: به گفته باستانشناسان، شواهدی از یک کوره مجهز به سیستم دمنده آبی در نزدیکی محل کشف شمش به دست آمده که نشاندهنده تنوع در شکل و عملکرد کورهها در منظر فرهنگی ماسوله است. باستانشناسان احتمال میدهند این کوره محل ساخت شمش کشفشده بوده است؛ فرضیهای که با انجام آزمایشهای لازم و پژوهشهای آینده مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
گفتنی است سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی استان گیلان، ضمن قدردانی از مردم فرهیخته و فرهنگدوست منطقه برای مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که با گسترش زمینههای همکاری مردم و میراث فرهنگی از طریق آموزشهای لازم، بستر مناسبی برای مشارکت بیشتر آنان در حفظ میراث فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده فراهم شود.
منبع: روابط عمومی