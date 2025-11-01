با کشف یک شمش آهن تاریخی که برای صادرات از محوطه‌های کارگاهی ذوب آهن اسفنجی در منظر فرهنگی ماسوله و در مسیر ماسوله به کمادول آماده شده بود، شواهد تازه‌ای از تاریخ این منظر فرهنگی آشکار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ یوسف سلمان‌خواه، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، با اعلام این خبر، این کشف را یافته‌ای مهم در تأیید اهمیت فعالیت‌های فلزکاری آهن در منظر فرهنگی ماسوله و نشانه‌ای از وجود تعاملات صنعتی و مبادلات تجاری درون‌منطقه‌ای و برون‌منطقه‌ای آن دانست.

وی با اشاره به تلاش‌های وزارت میراث فرهنگی برای ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله، افزود: این یافته می‌تواند اطلاعات سودمندی درباره چرخه تولید و مبادله آهن به صورت شمش و ابزارآلات در منطقه ارائه دهد که در پرونده ثبت جهانی اثر درج خواهد شد.
سلمان‌خواه از تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از باستان‌شناسان و دیگر کارشناسان میان‌رشته‌ای خبر داد و اعلام کرد که این کارگروه هم‌اکنون در حال بررسی بیشتر درباره شمش‌های تازه‌یافته در منظر فرهنگی ماسوله است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به گفته باستان‌شناسان، شواهدی از یک کوره مجهز به سیستم دمنده آبی در نزدیکی محل کشف شمش به دست آمده که نشان‌دهنده تنوع در شکل و عملکرد کوره‌ها در منظر فرهنگی ماسوله است. باستان‌شناسان احتمال می‌دهند این کوره محل ساخت شمش کشف‌شده بوده است؛ فرضیه‌ای که با انجام آزمایش‌های لازم و پژوهش‌های آینده مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

گفتنی است سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی استان گیلان، ضمن قدردانی از مردم فرهیخته و فرهنگ‌دوست منطقه برای مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که با گسترش زمینه‌های همکاری مردم و میراث فرهنگی از طریق آموزش‌های لازم، بستر مناسبی برای مشارکت بیشتر آنان در حفظ میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم شود.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: ماسوله ، کشف اشیا
خبرهای مرتبط
کشف اشیای عتیقه ۳ هزار ساله در بهشهر
کشف ۱۲۲ قطعه اشیاء باستانی در دورود
کشف ۳۵۰ قطعه شی تاریخی در لرستان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلاهبردار ۱۷ ساله در دام پلیس 
آخرین اخبار
کلاهبردار ۱۷ ساله در دام پلیس 
برق گرفتگی مرد ۴۳ ساله در چمخاله
راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۶۱ نقطه گیلان برگزار می‌شود
کشف شمش آهن تاریخی در ماسوله