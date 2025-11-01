رئیس اتحادیه برنج فروش ها گفت: با ورود برنج کشت دوم و افزایش عرضه پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی طاهری رئیس اتحادیه برنج فروش ها از آرامش بازار برنج خبر داد و گفت: علی رغم افزایش قیمت برنج، اما طی روزهای اخیر قیمت تا حدودی افت داشته است.

وی رفع ممنوعیت واردات برنج خارجی و کاهش تقاضا را از دلایل اصلی آرامش بازار برنج دانست و افزود:  قیمت کنونی هرکیلو برنج طارم درب کارخانه ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزارتومان و برای مصرف کننده با احتساب هزینه بسته بندی و حمل ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزارتومان است.

طاهری ادامه داد: در سنوات گذشته کشاورزان به یکباره اقدام به فروش محصول می کردند، اما امسال مقطعی برنج تولیدی را عرصه می کنند‌ که همین امر منجر به نوسان قیمت شده است. حال با ورود کشت دوم و افزایش عرضه پیش بینی می شود که قیمت متعادل شود.

این مقام مسئول گفت: برآوردها حاکی از ان است که قیمت برنج ارقام پرمحصول نوسانی نداشته باشد. اما به طورکلی وضعیت تولید کشت اول و دوم مناسب است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
هر قیمتی را که دو لت تعین میکند بفهمیم که گران‌تر هست وخواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۲۲:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
فقط دروغ تحویل مردم میدهید مافیا را کنترل کنید اگر جرئت دارید
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۲۲:۰۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خیلی وقته کار از کار گذشته
مردم تحت فشار و گرانی و تورم شدید هستند کاری از این دولت بر نمی آید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ففععععععک نککککنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
برنج پلاستیکی هندی طبیعت ۹۰۰ و سایرین ۷۵۰ و ۸۰۰به فروش در هر کیسه ۱۰کیلوئ در صورتی که همین برنج باید زیر دویست هزارتومان باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هرگیسه نیم کیلو کمند 9/5هستند حتما اندازه بکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دلالان و دستگاه های دولتی اقدام به خرید انبوه برای خودشون کردن لطفا نظارت دقیق شود همینطور شرکت های بسته بندی مثل طبیعت و گلستان در تنظیم عرضه و تقاضا مداخله میکنند و دستگاه های نظارتی فقط نظاره گر هستن و کاری در جهت رعایت حقوق عامه نمیکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دلالها اجازه نمی دهند فروشگاه‌های زنجیره ای همان دلالها هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ای دروغگو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
یکی از شروط اساسی متعادل شدن قیمت برنج ، تشدید
فعالیتهای دستگاههای نظارتی و قضایی بر رفتار محتکرین
است !!!
و اطلاع رسانی بعدی تکمیل کننده این اقدامات است !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
لعنت خدا بر انسان ها ی دروغگو ٱدرس را بفرستید. اگر بی‌زحمت در شهر مشهد هم شعبه دارید آدرس را بگذارید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
این قیمتها مربوط به اعلام از سوی محتکرین است !!!
قیمت برنج ایرانی طی هفته های آینده زیر 200 هزار تومان
خواهد رسید !!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
با اعلام این نظر ، محتکرین از شما
ناراحت شدند !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
امیدواریم مسئوولین فکری بحال مردم بکنند آخه این قیمت ها چیه بخدا . گرفتار کرده دولت مردم رو . اگر نمی تونستید قیمت ها رو کنترل کنید چرا اومدید سر کار و دولت تشکیل دادین . بخاطر کسب قدرت می آیید و رای جمع می کنید بعدش مردم رو بدبخت می کنید ؟؟؟؟؟ واقعا جواب خدا رو چی می دیدید ؟؟؟ با این مملکت داری تون . وقتی نمی تونید کار کنید بذارید کسایی که بلد هستن بیایند امور رو در دست بگیرند . اینقدر مردم رو بازیچه سیاسی کاری های خودتون نکنید . بخاطر جنگ قدرت شما مردم بیچاره شدن . خدا رهبر عزیزمون رو حفظ کند که ما فقط ایشون رو داریم که دلسوز و الهی برای مردم زحمت می کشند . چقدر ایشون جور شما مسئوولین بی کفایت رو بکشند و کارهایی رو که شما خراب می کنید رو درست کنند ؟؟؟ بخدا باید در مقابل خداوند خجالت بکشید . طوری رفتار می کنید با این ملت که انگار مرگ برای شماها نیست . شرم به افراد بی کفایتی که به زور خودشون را مسوول کردند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
فعلا چیزی داریم ارزانی نیست گرانی هست
Iran (Islamic Republic of)
H
۱۱:۲۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حرف مفت تو گیلان 330هزارتومنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ناقلا !
چقدر برنج احتکار کردی ؟!!!
