رئیس اتحادیه برنج فروش ها گفت: با ورود برنج کشت دوم و افزایش عرضه پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی طاهری رئیس اتحادیه برنج فروش ها از آرامش بازار برنج خبر داد و گفت: علی رغم افزایش قیمت برنج، اما طی روزهای اخیر قیمت تا حدودی افت داشته است.

وی رفع ممنوعیت واردات برنج خارجی و کاهش تقاضا را از دلایل اصلی آرامش بازار برنج دانست و افزود: قیمت کنونی هرکیلو برنج طارم درب کارخانه ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزارتومان و برای مصرف کننده با احتساب هزینه بسته بندی و حمل ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزارتومان است.

طاهری ادامه داد: در سنوات گذشته کشاورزان به یکباره اقدام به فروش محصول می کردند، اما امسال مقطعی برنج تولیدی را عرصه می کنند‌ که همین امر منجر به نوسان قیمت شده است. حال با ورود کشت دوم و افزایش عرضه پیش بینی می شود که قیمت متعادل شود.

این مقام مسئول گفت: برآوردها حاکی از ان است که قیمت برنج ارقام پرمحصول نوسانی نداشته باشد. اما به طورکلی وضعیت تولید کشت اول و دوم مناسب است.