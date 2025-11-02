باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- سیدفرزاد طلاکش دبیرفدراسیون طیور گفت: با توجه به زیان مرغداران تخم گذار در ماه های اخیر و فروش تخم مرغ در ۵ ماه نخست سال ۵۰ درصد زیر قیمت و افزایش قیمت تمام شده ناشی از خرید نهاده از بازار آزاد این احتمال وجود دارد که برخی مرغداران دست از ادامه تولید بردارند که این امر منجر به چالش جدی در بازار خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر مرغداران به رغم‌تمامی مشکلات تولید را ادامه دادند که براین اساس کمبودی در عرضه نداریم، هرچند تخم مرغ با نرخ مصوب در بازار بفروش نمی رسد.

طلاکش با بیان اینکه ۶۰ درصد قیمت مرغ و تخم مرغ مربوط به نهاده دامی است، افزود: ۳۲ درصد قیمت نهاده ارز ترجیحی می‌گیرد که در بازار نیست، از طرفی نهاده با نرخ آزاد برای واحدهای بزرگ وجود ندارد.

دبیر فدراسیون طیور ادامه داد: نرخ مصوب تخم مرغ برمبنای نرخ مصوب نهاده اصلاح شد، درحالیکه اکنون نهاده با نرخ آزاد چندبرابر قیمت مصوب خریداری می شود که برای واحدهای بزرگ حتی با نرخ آزاد نهاده به میزان کافی وجود ندارد و برای واحدهای کوچک امکان‌ تامین نقدینگی وجود ندارد.

دبیرفدراسیون طیور متوسط قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۸۲ هزارتومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هرشانه تخم مرغ فله برای مصرف کننده در تهران ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزارتومان عرضه می شود.