باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پنجمین کنگره بین المللی سلامت در اربعین گفت: کنگره سلامت در اربعین مرجع علمی برای این رویداد بزرگ محسوب می شود.
به گفته وی، در اربعین امسال و در عمود ۱۰۹۲، تیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران مستقر بود و به زائران خدمات درمانی ارائه میداد.
نادر توکلی بیان کرد: ارائه خدمات در موکبها بهتر از سالهای قبل خواهد شد.
وی تصریح کرد: هوش مصنوعی یکی از موضوعات مهم این ایام است و در این کنگره موضوع هوش مصنوعی پیگیری میشود.
در ادامه مراسم، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: یکی از موضوعات مهم در ایام اربعین مسئله گرمازدگی است که در این خصوص اقدامات لازم مانند تونلهای خنککننده ایجاد شده است.
به گفته وی، شیوع بیماریهای ویروسی و میکروبی و ترومای ناشی از ازدحام از جمله مسائل مطرح شده در کمیته اربعین بود و تمام این موارد بررسی و آمادگی لازم در این زمینهها از قبل انجام شده بود.
جعفر میعادفر تصریح کرد: در اربعین امسال ۱۵۰ تخت بستری در نقاط صفر مرزی راهاندازی شده بود. واحدهای اورژانس زمینی، هوایی، موتورلانس و اتوبوس آمبولانس نیز در نقاط مختلف مرزی مستقر شده بود.
در ادامه مراسم، عبدالرضا پازوکی، دبیر کمیته سلامت در اربعین گفت: در کنگره سلامت در اربعین کمیتههای علمی در حوزههای مختلف مانند تغذیه، امداد و نجات، طب سنتی، توانبخشی و همچنین کمیته دندان پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی برگزار میشود.
به گفته وی، نقش فرهنگ در ارتقای سلامت افراد موضوع مهمی است و ۱۱۷ اثر در این خصوص به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.
پازوکی تاکید کرد: امسال در این کنگره بیش از ۵۶۰ مقاله به دبیرخانه کنگره سلامت در اربعین ارسال شده است که ۲۴۴ عنوان از این مقالات به صورت سخنرانی ارائه خواهد بود.
وی ادامه داد: در این کنگره ۲۵۰ سخنران، ۳۵ پنل و ۱۰ کارگاه برگزار خواهد شد. سخنرانهای خارجی نیز از کشورهای عراق، لبنان و فلسطین هستند.
دبیر کنگره سلامت در اربعین افزود: این کنگره قرار بود در هفته اول تیر امسال برگزار شود که به دلیل جنایتهای بزرگ رژیم صهیونیستی و به خاطر حفظ سلامت شرکتکنندگان به امروز موکول شده است.