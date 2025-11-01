رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان از برگزاری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۶۱ نقطه گیلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در سومین نشست ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان با اشاره به همزمانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان سال جاری با صبغه فاطمی، شکوهمندتر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۶۱ نقطه استان گیلان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده علاوه بر شهر‌ها در برخی از دهستان دارای ظرفیت استان نیز برگزار می‌گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به اینکه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور همه اقشار جامعه برگزار می‌شود، تصریح کرد: با توجه به دشمنی و تقابل مستقیم استکبار جهانی با ملت شریف ایران به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، ضرورت برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان دوچندان شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با بیان اینکه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور پرشور جوان و نوجوانان رونق بیشتری می‌گیرد، بیان کرد: مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها و مدارس استان، زمینه حضور گسترده دانشجویان و دانش آموزان را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در مرکز استان، ساعت ۹ صبح از دو مسیر آغاز می‌گردد، گفت: مسیر شماره یک: سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری) و مسیر شماره دو: ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه سخنران راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شهر رشت، دکتر حمیدرضا حاجی بابایی (نایب رئیس مجلس شورای اسلامی) است، اظهار کرد: بی‌شک فریاد‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم غیور و ولایت‌مدار استان گیلان در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، پیکره استکبار جهانی را خواهد لرزاند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با بیان اینکه برنامه‌های متعددی برای بزرگداشت باشکوه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اندیشیده شده است، تصریح کرد: غرفه‌های فرهنگی و هنری نیز در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان میزبان راهپیمایان خواهند بود.

