باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علیشاهی گفت: این حادثه حوالی ساعت هفت صبح بین بلوار امام خمینی و استقلال شهر گلبهار رخ داد و برای امدادرسانی به مصدومان سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ مشهد به محل حادثه اعزام شد.

وی اضافه کرد: ۱۱ نفر از مصدومان به بیمارستان طالقانی مشهد و ۲ مصدوم دیگر به بیمارستان ثامن الائمه چناران منتقل شدند.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.