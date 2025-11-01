سه امتیاز کسر شده از سه تیم لیگ برتری به آنها بازگشت تا جدول دچار تحول بزرگی بشود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال شمسآذر قزوین، استقلال خوزستان و فجرسپاسی پیش از آغاز فصل به دلیل کسب نکردن مجوز ملی با کسر سه امتیاز روبرو شدند.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با بررسیهای لازم سه امتیاز این سه تیم را بازگرداند. به این ترتیب استقلال خوزستان در جدول با ۱۲ امتیاز در رتبه نهم قرار گرفت. شمسآذر با ۸ امتیاز در رده دوازدهم و فجر سپاسی با ۱۲ امتیاز در رتبه دهم قرار دارد.
جدول ردهبندی لیگ برتر در پایان هفته نهم:
(دیدار تراکتور-ملوان به تعویق افتاده و دیدار پیکان-فجرسپاسی امروز برگزار میشود.)
۱- استقلال ۱۶ امتیاز
۲- سپاهان ۱۵ امتیاز
۳- چادرملو ۱۴ امتیاز
۴- تراکتور ۱۳ امتیاز یک بازی کمتر)
۵- ملوان ۱۳ امتیاز (یک بازی کمتر)
۶- گلگهر ۱۳ امتیاز
۷- آلومینیوم ۱۳ امتیاز
۸- پرسپولیس ۱۲ امتیاز
۹- استقلال خوزستان ۱۲ امتیاز
۱۰- فجرسپاسی ۱۲ امتیاز (یک بازی کمتر)
۱۱- خیبر ۱۱ امتیاز
۱۲- شمسآذر ۸ امتیاز
۱۳- فولاد ۸ امتیاز
۱۴- پیکان ۷ امتیاز (یک بازی کمتر)
۱۵- ذوبآهن ۷ امتیاز
۱۶- مس رفسنجان ۶ امتیاز