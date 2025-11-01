کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های سپاهان و پرسپولیس صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های سپاهان و پرسپولیس صادر کرد. پیش از این کمیته انضباطی دو پرونده مربوط به دربی اصفهان و دیدار پرسپولیس و گل‌گهر را با جرایم مشابه و سنگین ۱۱۰ میلیون همراه کرده بود.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعتراض باشگاه سپاهان را نسبت به رأی کمیته انضباطی رد کرد. بر اساس رأی قبلی، سپاهان به دلیل توهین و فحاشی تماشاگران و استفاده از بلندگو در دیدار برابر ذوب‌آهن، به پرداخت مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. این رأی بدون تغییر تأیید و قطعی اعلام شد.

در پرونده‌ای مشابه، استیناف باشگاه پرسپولیس نیز نتیجه‌ای مشابه داشت. این باشگاه به خاطر استفاده از بلندگو توسط تماشاگران و نقض اصول کلی رفتار، با حکم کمیته انضباطی به پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. کمیته استیناف نیز پس از بررسی مدارک، اعتراض پرسپولیس را وارد ندانست و رأی اولیه را تأیید کرد.

بر اساس اعلام رسمی فدراسیون فوتبال، هر دو رأی صادره قطعی است و امکان تجدیدنظر در آن‌ها وجود ندارد.

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
۲۲:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
آخه ۱۱۰ میلیون جریمه حکم سنگین به حساب میاد؟
۲۰:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ول کنید این فوتبال را این قمار زد وبند را این برنامه مفت خوری و پول خوری را همه برای پول میدوند طرفدار بخاطر وقت تلف کردن نگاه میکند فوتبال زمان قدیم بی ریا وبی منت بود نه حالا که هزارها میلیاد مول خرج میشود برای آن ودر کشوری که مردم محتاج پول یارانه اند
۲۰:۳۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
این برای باشگاهها پولی نیست
۱۸:۲۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
طوری نوشتین سنگین انگار 10 امتیاز کسر کردن یا 30 میلیارد جریمه کردن...
۱۷:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
سنگین !!!!!!!
۱۶:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
این مبلغ بازدارندگی ایجاد نمیکنه و استفاده از محکومیت سنگین برای باز کردن خبره
۱۴:۳۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
به هر حال فدراسیون فوتبال هم هزینه های خودشو داره چه چیز بهتراز پول گرفتن از تیمهای متمول
۱۴:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
سر (بیت المال ) سلامت این پولها که چیزی نیست !!!!
۱۳:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
الان تراکتور بود ۵ بازی بدون تماشاگر میشد...
۱۵:۰۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دقیقا
۱۵:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حکم بیرواند بعد از یک فصل تعویق آخرش هم اجرا نشد پول تراکتور را قهرمان کرد.
۱۳:۵۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حتما جریمه سنگین را با تمسخر نوشته پیش اینها پول خورد حساب میشود در ثانی ازجیب باباشون پرداخت نمی کنند جان کارگران سپاهان بانک شهر سلامت
۱۳:۴۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
۱۱۰میلیون وای بابا بیچاره کردین اینارو..!!!!!!..ی کم گذشت داشته باشین رافت اسلامی کجا رفت...مرد حسابی پول ی باک بنزین ی شبشون تو اندرزگو هم نمیشه
۱۳:۳۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
این جریمه در حد پول خرید یک چیس هست . مهم این بود که پرسپولیس با کمک یار دوازدهم خود در مقابل تراکتور مساوی شد.
۱۳:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اشتباه لایک کردم ?
۱۵:۰۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دقیقا
۱۵:۰۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
آرا بازیکن تراکتور بود دقیقه ۷۷ با ناداوری اخراج شد. شجاع هم بازیکن پرسپوليس بود که دقیقه ۶۸ اخراج نشد.
۱۳:۲۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
تماشاگرانی که توهین و فحاشی کردن ضمن استفاده از بلندگو ۱۱۰ میلیون جریمه
تماشاگرانی که فقط بلندگو استفاده کردن هم ۱۱۰ میلیون جریمه

وای بروزی که بگندد نمک.
۱۳:۰۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خوب اینو حراست جلو در جلوگیری بکند یا درعین استفاده ازدست هواداران بگیرند
۱۳:۰۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
110 میلیون برای اینا سنگینه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پول خرده
