دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: مجوز رسمی بهره‌برداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) از سوی وزارت بهداشت صادر و به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بیمارستان خیریه امام متقین (ع) با ظرفیت ۴۰۰ تخت‌خواب و زیربنای تقریبی ۲۵ هزار مترمربع در هفت طبقه، از سال ۱۳۹۱ آغاز و در سال ۱۳۹۸ عملیات ساختمانی و تأسیساتی آن به اتمام رسیده است.

دادستان تهران تصریح کرد: موقعیت مکانی بیمارستان در منطقه ۱۸ تهران و در مجاورت مناطق ۱۷ و ۱۹ و حاشیه‌نشین اسلامشهر قرار دارد؛ مناطقی که به گفته مسئولان، از فقدان مراکز درمانی بستری مناسب رنج می‌برند همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی این مرکز در مجاورت بزرگراه‌های ساوه، فتح و آزادگان، بیمارستان امام متقین (ع) می‌تواند نقش مهمی در ارائه خدمات فوریتی به مصدومان حوادث ترافیکی ایفا کند.

صالحی اظهار کرد: بر اساس مستندات موجود، برای آغاز مرحله نخست بهره‌برداری، صدور مجوز رسمی تا مدت‌ها به تعویق افتاده بود. این موضوع درنهایت پس از مکاتبات و پیگیری‌های مکرر با مراجع ذی‌ربط و طرح پرونده در دادستانی تهران در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۴، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی افزود: در پی صدور دستورات لازم از سوی دادستانی تهران و تشکیل چندین جلسه کارشناسی با همراهی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، سرانجام موضوع در جلسه کمیسیون اعطای مجوز وزارت بهداشت مطرح و مجوز بهره‌برداری صادر شد. با راه‌اندازی این بیمارستان خیریه، یکی از مهم‌ترین نیاز‌های درمانی مناطق جنوبی تهران برطرف خواهد شد و این اقدام به عنوان نقطه عطفی در تحقق عدالت درمانی و خدمت‌رسانی به اقشار محروم ارزیابی می‌شود.

دادستان تهران اضافه کرد:‌همچنین با پیگیری‌های دادستانی، اقدامات لازم برای تامین برق مورد نیاز بیمارستان با همکاری شرکت برق منطقه‌ای و توزیع برق تهران انجام و در محوطه بیمارستان نیز فرایند سینی‌گذاری و کابل‌کشی نیز تا محل پست داخلی صورت پذیرد و تجهیزات پست داخلی نیز تامین شده است.

منبع: قوه قضاییه

