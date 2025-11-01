مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: تولید داخلی دارو‌های مونوکلونال آنتی‌بادی موجب صرفه‌جویی ارزی حدود سه میلیارد دلاری برای کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر عبدالهی‌اصل با اشاره به دستاورد‌های کشور در حوزه دارو‌های بیوتکنولوژیک، اظهار کرد: دارو‌های مونوکلونال آنتی‌بادی از پیشرفته‌ترین دارو‌های بیولوژیک هستند که پیش‌تر به‌صورت کامل وارداتی بود، اما با انتقال دانش فنی، تولید تحت لیسانس در داخل کشور آغاز شده است.

وی افزود: انتقال دانش تولید این دارو‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های ارزی، موجب ارتقای توان علمی و فنی کارشناسان داخلی می‌شود و مسیر توسعه تولید دارو‌های پیشرفته را در کشور هموار می‌کند.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: این دارو‌ها عمدتاً در درمان سرطان و بیماری‌های خودایمنی کاربرد دارند. قیمت هر داروی وارداتی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است، اما با تولید داخلی، هزینه آن تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در مورد واکسن‌ها نیز هرچند قیمت مصرف‌کننده تفاوت چندانی ندارد، اما تولید داخلی باعث کاهش چشمگیر ارزبری کشور می‌شود.

عبداللهی‌اصل تأکید کرد: در شرایط تحریم، تولید داخلی تنها راهکار پایدار برای تأمین دارو‌های حیاتی است و تاکنون صرفه‌جویی ارزی ناشی از این اقدام به حدود سه میلیارد دلار رسیده است.

منبع: سازمان غذا و دارو

