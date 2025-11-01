باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، بههمراه حجتالاسلام والمسلمین رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند از بخشهای مختلف عملیاتی و پشتیبانی این پایگاه بازدید کرد و در جریان توان رزمی، آمادگی کارکنان و مأموریتهای در حال اجرای این یگان قرار گرفت.
امیر سرتیپ واحدی با قدردانی از تلاشهای کارکنان این پایگاه، اظهار کرد: کارکنان خدوم پایگاه شهید حسینی بیرجند، با روحیهای بالا و انگیزهای جهادی در مسیر حفظ امنیت و دفاع از مرزهای هوایی کشور به خصوص ایجاد امنیت در استان خراسان جنوبی و شرق کشور، مشغول خدمت هستند و این همت ارزشمند مایه افتخار نیروی هوایی ارتش است.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه، ضمن بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی، مجتمع مسکونی ۲۸ واحدی این پایگاه را افتتاح کرد.
حجتالاسلام والمسلمین رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش، نیز در جمع کارکنان عقیدتی سیاسی پایگاه شهید حسینی بیرجند، بر نقش مهم کارکنان عقیدتی سیاسی در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: حضور فعال و با برنامه عقیدتی سیاسی در اوج جنگ شناختی، در میدان کارزار فرهنگی بسیار حیاتی است.
وی با تاکید بر اهمیت طرحهای فرهنگی مصباح، اظهار کرد: سرلوحه اقدامات در یگانهای نیروی هوایی، طرحهای فرهنگی مصباح است که به طور جامع تمامی جامعه هدف را در بر میگیرد.
تعامل اثرگذار و ارتباط شفاف و عمیق عقیدتی سیاسی با سامانه فرماندهی و حفاظت اطلاعات در هر یگان، محور اصلی عملکرد مطلوب و تأثیرگذار و دستیابی به خروجی ایدهآل است.
منبع: روابط عمومی ارتش