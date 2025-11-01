باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر کشور در جشنواره قصب و خرمای فراشبند، با تاکید بر اینکه نخل و جامعه عشایری، اقتصاد شهرستان فراشبند را سامان می‌دهد، اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های گردشگری، نخل و صنایع دستی برای توسعه این مناطق ضروری است.

او با بیان اینکه این شهرستان با چهارطاق و نخلستان‌ها معروف است، تصریح کرد: به منظور توسعه منطقه‌ای باید ظرفیت‌های بومی تبیین شود.

میرزاوند، نخل را نماد سخاوت، بخشندگی و تاب‌آوری خواند و ادامه داد: نخل در آیین‌ها، از جمله آیین نخل‌گردانی در ماه محرم، جاری است و به ما انرژی و زندگی می‌بخشد.

این مقام مسئول با اشاره به فرهنگ غنی و تمدن باستانی ایران، تصریح کرد: محور تمدن ایرانی، تشنگی و حرمت آب است و با تمدن‌های جهانی تفاوت بنیادین دارد.

او با بیان اینکه ایران کشوری عمدتاً خشک و نیمه‌خشک است، به محور تمدن‌سازی ایرانی پرداخت و افزود: در دنیا، تمدن‌ها مانند مصر و یونان محورش آب بوده است؛ اما تمدن ایرانی مبتنی بر آب نبوده است.

رئیس سازمان امور عشایر کشور اضافه کرد: ما ایرانی، مسلمان، صاحب فرهنگ و تمدن هستیم. این کشور سالیان سال بدون نیاز به دشمن خارجی از خود دفاع و دست استعمار را کوتاه کرد و استبداد را در هم کوبید.

او بیان کرد: این مملکت تا به امروز بر پایه حرمت گذاشتن به آب و رابطه عاشقانه با آن ایستاده است.

سرپرست سازمان امور عشایر ایران، قنات و حوض در معماری را نماد این فرهنگ دانست و گفت: ایرانیان برای تاب‌آوری، به دل خاک زدند و قنات را اختراع کردند. همچنین، حوض در معماری خانه‌ها نماد این رابطه عاشقانه با آب و کشاندن آب آسمان به داخل خانه بوده است.