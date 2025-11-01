باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری- دکتر خورشیدی با اشاره به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: «از تاریخ یکم دیماه ۱۴۰۴، صدور هرگونه صورتحساب کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود و مودیان مکلفاند تمامی فاکتورها را صرفاً از طریق سامانه مودیان صادر کنند. این اقدام در راستای شفافسازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و تسهیل بررسیهای سیستمی انجام میشود.»
آمادگی مودیان؛ شرط موفقیت اجرای قانون
وی با تأکید بر لزوم آمادگی فعالان اقتصادی افزود: «مودیان باید هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام در سامانه مودیان اقدام کرده و از نرمافزارهای مورد تأیید سازمان امور مالیاتی برای صدور صورتحساب استفاده کنند. در خوزستان، دورههای آموزشی و مشاورههای فنی برای اصناف و شرکتها در حال برگزاری است تا این گذار بهصورت روان انجام شود.»
تغییرات در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان همچنین به تغییرات جدید در اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: «از دورههای تابستان و پاییز ۱۴۰۴، مودیان موظفاند اطلاعات خریدهای خود را بهصورت سیستمی و در قالب فایلهای مشخصشده در اظهارنامه ثبت کنند. این تغییر موجب افزایش دقت، کاهش خطا و تسهیل در رسیدگیهای مالیاتی خواهد شد.»
اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی
خورشیدی در ادامه به تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نیز پرداخت و آن را مکمل هوشمندسازی نظام مالیاتی دانست: «این قانون با هدف مقابله با فعالیتهای غیرمولد اقتصادی مانند معاملات مکرر در بازارهای مسکن، خودرو و ارز طراحی شده و اجرای آن موجب هدایت سرمایهها به سمت تولید و کاهش التهاب در بازارها خواهد شد.»
دعوت به مشارکت فعالانه مودیان
در پایان، دکتر خورشیدی از همه فعالان اقتصادی استان خواست با مشارکت فعالانه در این فرآیند، زمینهساز تحقق عدالت مالیاتی و توسعه اقتصادی پایدار باشند: «سازمان امور مالیاتی در کنار مودیان است و با ارائه آموزش، پشتیبانی فنی و پاسخگویی شفاف، مسیر این تحول را هموار خواهد کرد.»