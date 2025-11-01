باشگاه خبرنگاران جوان - معاون درمان وزارت بهداشت، در ابلاغیه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، «آیین‌نامه خدمت ویزیت و مشاوره از راه دور حرف پروانه‌دار نظام پزشکی» را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: در راستای سیاست‌های کلان وزارت بهداشت مبنی بر توسعه خدمات الکترونیک سلامت، تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و ارتقای کیفیت مراقبت‌های درمانی، آیین‌نامه مذکور با شماره ۵۴۶/۱۰۱/د تاریخ چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴ و با توشیح مقام عالی وزارت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: لازم است دانشگاه‌ها ضمن ابلاغ مفاد آیین‌نامه به مراکز و واحد‌های تابعه، نسبت به فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، استقرار سامانه‌های مربوطه و نظارت مستمر بر اجرای خدمات از راه دور در درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها اقدام کنند. همچنین استفاده از این خدمات در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از اولویت‌های اجرایی اعلام شده است.

منبع: وزارت بهداشت