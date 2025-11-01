به گفته رئیس بیمارستان ولیعصر (عج)، با اجرای طرح نفس، از سقط ۱۵۰۰۰ جنین در سال‌های اخیر جلوگیری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - پناهی، رئیس بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری بگذار نفس بکشم، گفت: برای حفظ سلامتی مادر سقط جنین خوب نیست و ضرر دارد.

به گفته وی، سقط جنین برای مادر عوارض مختلفی خواهد داشت و در بسیاری از اوقات سقط جنین برای مادر خطرناک است.

پناهی تصریح کرد: خونریزی‌های غیر قابل کنترل و عفونت از جمله عوارض سقط جنین است. با اجرای طرح نفس در کشور جلوی سقط ۱۵۰۰۰ جنین گرفته شده است.

وی گفت: در بسیاری از جوامع برای جنین یک روزه حقوقی  درنظر گرفته می شود.

در ادامه مراسم، صدیقه حنطوش زاده استاد بیماری های زنان تاکید کرد: مشاوره به مادر برای تولد جنین  و عدم سقط در قالب یک تیم  تحت عنوان پویش نفس داده می شود. با اجرای طرح نفس و پویش بذار نفس بکشم ، سقط  روزانه ۷۰۰ جنین در کشور کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی، در ۴ هفتگی قلب بچه با میکروسکوپ قابلیت مشاهده بوده و در هفته هفتم با سونوگرافی قلب بچه قابل دیدن است‌. بررسی ها نشان می دهد که از هفته ۱۴ جنین دارای احساس درد است.

در ادامه مراسم، زهرا طاولی، متخصص زنان گفت: طرح نفس با همکاری بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفت.

به گفته وی، با اجرای طرح نفس در کشور جلوی سقط ۱۵۰۰۰ جنین گرفته شده که این نوزادان در آینده ای نزدیک به دنیا خواهند آمد.

وی ادامه داد: با اجرای طرح نفس میزان سقط کاهش چشمگیری پیدا کرده است. اکنون ۳۲۰ مرکز نفس در سراسر کشور راه‌اندازی شده‌ است.

برچسب ها: سقط جنین ، جوانی جمعیت
