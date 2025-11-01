بانک سپه درخصوص اقساط معوقه مشتریان در جنگ ۱۲ روزه نکاتی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - روابط بانک سپه در جوابیه‌ای به خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: پیرو درج خبری با عنوان "مشکلات پرداخت اقساط معوقه وام‌های بانک سپه در دوران جنگ ۱۲ روزه با کد خبر ۹۰۱۶۱۱۵ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ در باشگاه خبرنگاران جوان، وفق قانون مطبوعات پاسخ ذیل به منظور تنویر افکار عمومی برای درج در آن رسانه ارسال میشود. مقتضی است دستور فرمایید پاسخ فوق به نحو شایسته منعکس شود.

(بانک سپه پس از اتفاقات حادث شده طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بنا بر تصمیم کمیته عملیات و پیگیری استقرار سامانه بانکداری متمرکز امید و بر اساس بخشنامه مذکور، همانگونه که در اطلاعیه شماره ۳/۱۴۰۴/۳۵۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ مورد اشاره قرار گرفته برای تسهیلات مشتریان خرد پس از مهاجرت از سامانه بانکداری قدیم (داتین) به سامانه بانکداری جدید (بنکو)، سررسید آن دسته از اقساط مربوط به دوره زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ تا تاریخ روز مهاجرت، پس از اعطای مهلت پنج روزه به مشتریان به روز‌های متوالی انتقال یافت تا هیچ گونه جریمه‌ای شامل حال مشتریان نشود ضمنا موضوع مهلت تشویقی پرداخت اقساط و بخشش وجه التزام از طریق پیامک به مشتریان اطلاع رسانی شده است.

به طور مثال تسهیلاتی که سررسید اقساط آن در روز ۲۸ هر ماه میباشد و این تسهیلات در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ مهاجرت پیدا کرده است اقساط ماه‌های خرداد تیر و مرداد به ترتیب به روز‌های ۲۱، ۲۲ و ۲۳ شهریورماه انتقال پیدا کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
رستم
۱۹:۲۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
همش دروغه از ما هم سودشو گرفتن هم اصلشو هم جریمشو حرف با عملشون یکی نبود یهو اودن گفتن اگه تا سه روز دیگه تمام کمال تسویه نکنید جریمه رو هم باید بدید کی داشت همون موقع با این فاصله کم چند تا قسط رو بده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بهتر بود این اقساط مشتریان خرد را به آخر انتقال میدادند
۰
۲
پاسخ دادن
