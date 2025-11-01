خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

نشست خبری مدیرعامل خانه بیماران‌ ای‌بی (حمایت از بیماران پروانه‌ای) در تهران

عکاس الهام رضایی
تاریخ انتشار ۱۰ آبان ۱۴۰۴ ۱۵:۰۳
نشست خبری سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه بیماران‌ ای‌بی (حمایت از بیماران پروانه‌ای)، به مناسبت هفته بیماران‌ ای بی در خانه‌ ای بی ایران برگزار شد. به گفته حجت‌الاسلام سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، انتظار می‌رود در کشور ما بین هزار تا هزار و ۲۵۰ نفر مبتلا وجود داشته باشند. طبق برآورد‌های خانه‌ ای‌بی، تاکنون حدود ۱۰۵۰ نفر از بیماران به طور مستقیم از خدمات، دارو و پانسمان‌های این مرکز بهره‌مند می‌شوند. به گفته حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی خانه‌ ای‌بی آماده است تمام هزینه‌های تحصیلی و آموزشی بیماران را تأمین کند تا هیچ کودک یا نوجوانی به دلیل ابتلا به این بیماری از مسیر آموزش باز نماند. این نهاد، آموزش را حق طبیعی همه فرزندان ایران می‌داند و با تمام توان در کنار خانواده‌های بیماران خواهد ماند.

برچسب ها: بیماری پروانه ای ، کودکان
