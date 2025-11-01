والیبالیست روس شاغل در لیگ قطر درباره اتفاق تلخ رخ داده برای صابر کاظمی به صحبت پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون والیبال ایران گزارش داد که پزشکان مرگ مغزی صابر کاظمی، بازیکن ۲۶ ساله والیبال ایران را اعلام کرده‌اند. پیش از این، گفته می‌شد که این بازیکن قطری الریان در استخر هتل محل اقامت تیمش دچار برق‌گرفتگی شده است.

کمیسیون پزشکی وضعیت کاظمی را غیرقابل برگشت اعلام کرد. با این حال، این بازیکن ایرانی همچنان به دستگاه‌های کمک تنفسی متصل است و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

ویتالی پاپازوف، والیبالیست روس تیم الاهلی قطر به پیچیدگی اوضاع اشاره کرد و گفت: «داستان بسیار عجیب است و نکات مبهم زیادی دارد. روایت رسمی این است که او در استخر دچار برق‌گرفتگی شده است اما بازرسی‌های استخر برای یافتن نقص فنی چیزی نشان نداد و هیچ مشکلی پیدا نشد (البته، ممکن است هتل حقیقت را پنهان کند چون دوربین‌ها به طرز عجیبی کار نمی‌کردند). سپس شایعه‌ای پخش شد مبنی بر اینکه سرش در همان استخر ضربه خورده و کمک‌رسانی برای مدت طولانی (حدود ۲۰ دقیقه) به تعویق افتاده است اما همانطور که معلوم شد، افرادی در آن نزدیکی بودند. پس اینکه چرا ۲۰ دقیقه قبل از رسیدن امدادگران هیچ تلاشی برای کمک به این مرد انجام نشد، مشخص نیست.دلیل این حادثه حتی برای ما هم نامشخص است. یک چیز واضح است: یک تراژدی وحشتناک رخ داده و متأسفانه بعید است که به خوبی تمام شود. این یک اتفاق وحشتناک است.»

کاظمی ۲۶ ساله، با تیم ملی ایران قهرمان مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ و بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ شد. در سال ۲۰۲۱، او به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شد. در سطح باشگاهی، صابر قبل از پیوستن به الریان در سال ۲۰۲۵، برای باشگاه‌های ایرانی و العربی قطر بازی کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
شاید کار موساد باشد تا ادعا بکند اطلاادم فرستاده انجام بدهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خدا بواسطه آقا امام رضا سلطان خراسان شفایش بدهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
جریان به نظر خیلی مشکوک می آید
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خدا رحم کرد در ایران اتفاق نیفتاد وگرنه وطن فروش ها چه ها میکردن....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بغضی خدا نشناسها تیتر زده بودند که ایشان درگذشته خدا را خوش نمیاید این کار را نکنید انشاالله که شِفا پیدا کند
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مدیریت نداریم تو هیچ چیز
۹
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خوشحال نیستم اما کسی که طرفدار ززآ بوده اصلا چرا عضو تیم والیبال کشور است دوم هم خون شهیدان علی وردی و عجمیان گریبان همه مسببان و شریکان را خواهد گرفت. ان شاالله برگردد و پشیمان شده باشد و توبه کند.
۱۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خون شهیدان علی وردی و عجمیان گریبان همه مسببان و شریکان را خواهد گرفت. ان شاالله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حالا اگه این اتفاق ناگوار در تهران بود افراد به اصطلاح مشهور چه الم شنگه ای راه می اندختن.اما الان فقط سکوت راهبردی پیشه کرده اند مبادا به تریژ قبای انور آبی ها بر بخوره یا شاید فردا از پرواز هواپیماهای قطری جا بمونن.مردم رفتار شما رو فراموش نمیکنند.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خدا شفا دهد
۱
۲۷
پاسخ دادن
United Arab Emirates
Bmsoq20
۱۸:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حمله موشکی به قطر واجب شد
۱۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
کشورهای حاشیه خلیج فارس فقط یک اسم در کرده اند و گویا خیلی عقب مانده هستند چطور بعد از بیست دقیقه تیم پزشکی و ایمنی نیامد
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
متاسفانه من مرگ مغزی زیاد دیدم ، نهایت بیمار فوت می‌کنه. حالا هرچه خدا بخواد۸، من هم براش دعا می‌کنم
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اول می‌کشی بعد دعا میکنی
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۷:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
سهام عدالت رو کی واریز میکنن؟
۹
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خدا به خانواده اش صبر عنایت کند .هر کوتاهی صورت گرفته باید پیگیری شود .
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جعفر صالحی
۱۶:۰۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
با سلام
شک ندارم یکجورایی نوعی ترور نخبه گان ورزشی بود. از این سگ های صهیونیست هر چی بگید بر میاد. دولت ایران و وزارت خارجه حتما باید عمل شده و پیگیری های قضایی باید انجام بشه.
۱۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
نخبه نبود
هیچ کس اینکارو نمیکنه با یک ادم معمولی و ساده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
برخی بیسواد می‌گویند خودخواسته بوده
باید به دادسرا توضیح دهند
۴
۳۱
پاسخ دادن
