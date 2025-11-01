والیبالیست روس شاغل در لیگ قطر درباره اتفاق تلخ رخ داده برای صابر کاظمی به صحبت پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون والیبال ایران گزارش داد که پزشکان مرگ مغزی صابر کاظمی، بازیکن ۲۶ ساله والیبال ایران را اعلام کرده‌اند. پیش از این، گفته می‌شد که این بازیکن قطری الریان در استخر هتل محل اقامت تیمش دچار برق‌گرفتگی شده است.

کمیسیون پزشکی وضعیت کاظمی را غیرقابل برگشت اعلام کرد. با این حال، این بازیکن ایرانی همچنان به دستگاه‌های کمک تنفسی متصل است و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

ویتالی پاپازوف، والیبالیست روس تیم الاهلی قطر به پیچیدگی اوضاع اشاره کرد و گفت: «داستان بسیار عجیب است و نکات مبهم زیادی دارد. روایت رسمی این است که او در استخر دچار برق‌گرفتگی شده است اما بازرسی‌های استخر برای یافتن نقص فنی چیزی نشان نداد و هیچ مشکلی پیدا نشد (البته، ممکن است هتل حقیقت را پنهان کند چون دوربین‌ها به طرز عجیبی کار نمی‌کردند). سپس شایعه‌ای پخش شد مبنی بر اینکه سرش در همان استخر ضربه خورده و کمک‌رسانی برای مدت طولانی (حدود ۲۰ دقیقه) به تعویق افتاده است اما همانطور که معلوم شد، افرادی در آن نزدیکی بودند. پس اینکه چرا ۲۰ دقیقه قبل از رسیدن امدادگران هیچ تلاشی برای کمک به این مرد انجام نشد، مشخص نیست.دلیل این حادثه حتی برای ما هم نامشخص است. یک چیز واضح است: یک تراژدی وحشتناک رخ داده و متأسفانه بعید است که به خوبی تمام شود. این یک اتفاق وحشتناک است.»

کاظمی ۲۶ ساله، با تیم ملی ایران قهرمان مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ و بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ شد. در سال ۲۰۲۱، او به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شد. در سطح باشگاهی، صابر قبل از پیوستن به الریان در سال ۲۰۲۵، برای باشگاه‌های ایرانی و العربی قطر بازی کرد.

