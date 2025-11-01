۱۲ قرارداد جمع‌آوری گاز‌های مشعل میدان‌های نفتی در مناطق نفت‌خیز جنوب امروز با حضور مسعود پزشکیان و محسن پاک‌نژاد به‌صورت ویدئوکنفرانس امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارداد فروش و جمع آوری ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز مشعل، میدان های رگ سفید ۱ و ۲، گلخاری ۳، بی بی حکیمه ۱ و ۲، کوپال بنگستان، اهواز ۱، ۳ و ۴، لالی و نرگسی و واحدبهره بردای هفت شهیدان و زیلایی که امروز (شنبه؛ ۱۰ آبان ماه) با فرمان رئیس جمهوری امضا شد، نمونه ای موفق از مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی و نقش آفرینی شرکت های خارجی برای انتقال فناوری است.

برآوردهای حاکی از آن است که با اجرایی شدن این قراردادها و سرمایه گذاری حدود ۸۰۰ میلیون دلاری در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله شاهد خاموش شدن حدود ۳۰ مشعل و جلوگیری از هدررفت روزانه بیش از ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز فلر باشیم.

ایجاد درآمد سالانه حدود ۵۵۰ میلیون دلار برای کشور، تولید حدود ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی در سال که منجر به افزایش خوراک پتروشیمی‌ها خواهد شد و همچنین تزریق حدود ۲۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز سبک به شبکه سراسری از دیگر دستاوردهای این قراردادها خواهد بود که کمک شایانی به تأمین انرژی، به‌ویژه در فصول سرد سال خواهد کرد.

حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این آیین از آغاز مرحله تازه‌ای در اجرای طرح جامع جمع‌آوری گازهای مشعل کشور خبر داد و گفت: با امضای ۱۲ قرارداد جدید میان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و بخش خصوصی، روند خاموشی مشعل‌ها و بازیافت گازهای همراه سرعت می‌گیرد

وی افزود: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه و در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق، سه مأموریت کلیدی صنعت نفت شامل افزایش تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز، افزایش تولید گاز به ۱.۳ میلیارد متر مکعب در روز و جمع‌آوری گازهای همراه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تحقق جهش تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در سال جاری افزود: در قالب قراردادهای احداث، تملک و بهره‌برداری (BOO) با مشارکت شرکت‌های خصوصی، ظرفیت فرآورشی جدیدی معادل ۵۲۰ هزار بشکه در روز در دستور کار است.

بورد تصریح کرد: در بخش گاز نیز افزون بر طرح فشارافزایی در میدان پارس جنوبی، قراردادهای توسعه میادین مدار، پازن و گردان به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار با هدف تولید روزانه ۴۵ میلیون مترمکعب گاز با شرکت‌های فولادی و پتروشیمی منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: با هدف صیانت از محیط زیست، حفظ منابع هیدروکربوری و ایجاد تعادل در شبکه گاز کشور، اجرای طرح جامع جمع‌آوری گازهای مشعل در دستور کار قرار گرفته است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا ۲ سال آینده ۱.۹ میلیارد فوت مکعب گاز مشعل، معادل حدود ۹۰ درصد گازهای قابل جمع‌آوری، بازیافت خواهد شد.

وی با اشاره به امضای ۱۲ قرارداد جدید در این زمینه گفت: این قراردادها که میان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و بخش خصوصی به امضا رسیده، طی ۶ تا ۱۸ ماه آینده وارد فاز اجرایی می‌شوند و دستاوردهای مهمی از جمله خاموشی ۳۲ مشعل، جلوگیری از سوزاندن روزانه حدود ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز غنی، تزریق روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز سبک به شبکه سراسری و تولید سالانه بیش از ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی را به همراه خواهد داشت.

بورد افزود: جلوگیری از انتشار روزانه حدود ۵۷۰۰ تن کربن در محیط زیست، ورود نخستین کارخانه مینی‌ان‌جی‌ال با سرمایه‌گذاری خارجی و احداث پالایشگاه آماده نصب با ظرفیت ۴۵ میلیون فوت مکعب در حوزه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از دیگر ویژگی‌های این طرح‌هاست.

وی از انتشار فراخوان جدید برای واگذاری ۱۸ بسته سرمایه‌گذاری خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق هدف خاموشی کامل مشعل‌ها، واگذاری این بسته‌ها با نرخ پایه صفر به‌منظور جمع‌آوری گازهای ۴۲ مشعل دیگر آغاز شده است و از بخش خصوصی توانمند برای مشارکت در این طرح‌ها دعوت به عمل آمده است.

بورد در پایان تصریح کرد: جمع‌آوری گازهای مشعل نه‌تنها گامی بزرگ در مسیر توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است، بلکه مصداقی روشن از صیانت از سرمایه‌های ملی و حرکت به سوی تعادل در تراز انرژی کشور به شمار می رود.

منبع: شرکت نفت

برچسب ها: مشعل گاز ، شرکت نفت ، گاز مشعل
کاهش تدریجی ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گازسوزی تا پایان سال ۱۴۰۵
تولید گاز شیرین به ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز رسید
توضیح سازمان مالیات درباره برداشت ۶ همت از حساب شرکت نفت
تا پایان امسال محقق می‌شود:
جمع آوری ۵۰ درصدی گاز‌های مشعل دار در کشور
تمرکز شرکت ملی نفت بر افزایش تولید و جمع‌آوری گازهای همراه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عطاالله جهاندیده
۲۲:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
جمع اوری این گازها اثر بسیار خوبی برای محیط زیست و اورده خوبی حاصل می شود کار که باید سالها پیش انجام می شد این گازها پروسه تصفیه ساده ای هست که دیر انجام گرفت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
پزشکیان درانتخابات قول داده بود افزایش حقوق برابر تورم باشد تورم باعث شد همسان‌سازی هم بسوزد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۱۹:۰۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اموزش وپرورش در طرح سپینو ازمعلمان کلاه برداری کرده پول اضافی ازفیش حقوق کسر کرده درحساب خودت نگهدار میکنه نمیده
۰
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ماشالله. از مدیریت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بومی عسلوبه
۱۶:۲۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
فکری به حال جمع آوری فلرهای گازی عسلویه هم بکنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
۲۹۵ میلیون فوت مکعب! وزارت نفت را شفاف کنید از واحد های انگلیسی استفاده نکنید ، واحد های متریک واحد های رسمی کشورند و قیمت و حجم هارا به واحد متریک و ریال بیان کنید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
گذشت زمانی که واحد های انگلیسی کلاس داشت ،الان حقارت دارد هردفعه برای حجم و جرم و انرژی از واحدهای انگلیسی استفاده کردن وزارت نفت یعنی چی !؟
France
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
گاز ما صادراتی هست شاید برای همین با فوت اندازه میگیرن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
به صادرات ربطی نداره اینجا تو اخبار فارسی ! عدد فوت خیلی کوچک تر از متریکه و میتونن حجم های کم رو با عددای بزرگ بیان کنند ، سیاسی بازی بیش نیست ?
