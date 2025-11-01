رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان در نامه‌ای به رئیس صلیب سرخ جامائیکا ضمن ابراز همدردی و تاسف از خسارت‌های وارده بابت وقوع طوفان و سیلاب در این کشور، برای هرگونه همکاری بشردوستانه در این خصوص اعلام آمادگی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در نامه‌ای به خانم آلاساندرا چانگ رئیس جمعیت صلیب سرخ جامائیکا، گفت: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به همه کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیب سرخ جامائیکا ابلاغ می‌کند و با اندوه فراوان، از وقوع طوفان و بارش‌های شدید، سیل و رانش زمین در جامائیکا که به جان باختن و مفقود شدن شماری از شهروندان آن کشور شد، عمیقا متاثر و اندوهگین هستیم.

رئیس جمعیت هلال احمر در این نامه با اشاره به وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها، شبکه‌های مخابراتی، مسیر‌های حمل‌ونقل، جاده‌ها و پل‌ها در مناطق مختلف آن کشور و اعلام مراتب تسلیت خود به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز، تصریح کرده که در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده‌ایم.

کولیوند همچنین بر آمادگی کامل هلال احمر ایران برای هرگونه همکاری بشردوستانه در این زمینه تاکید کرده است.

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، سیل ، جامائیکا
خبرهای مرتبط
کولیوند مطرح کرد؛
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احصا و ارسال ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر در غزه، لبنان و ایران به سازمان ملل و صلیب سرخ
با حکم رئیس جمهور؛
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
آخرین اخبار
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
پیشنهاد یک پاسبان طبیعت برای مقابله با شکارچیان + فیلم
همکاری‌های بین بخشی از دوباره کاری و تأخیر در پاسخ به بحران‌ها جلوگیری می‌کند
نکات حیاتی برای ایمنی در زمان زلزله + فیلم
کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در غرب استان تهران
اعلام آمادگی هلال احمر ایران برای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان کشور جامائیکا
۵۵ درصد جوانان مستقل شده بهزیستی دارای شغل هستند
نسل فعلی نوجوان کشور، ادامه‌دهنده راه شهید فهمیده است
بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است
اجرای بیش از ۳ هزار تن آسفالت در خیابان کارگر / محور پرتردد منطقه ۱۱ نونوار شد
جزئیات مناسب‌سازی اتوبوس‌های جدید پایتخت برای معلولان
خودرو‌های گشت حامی‌شهر تخصصی می‌شوند
ورودی جنوبی ایستگاه متروی هلال احمر، بزودی افتتاح می‌شود
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با اعتراف به ۱۷ فقره کلاهبرداری میلیاردی
مجوز بهره‌برداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) صادر شد
تعداد میادین میوه و تره‌بار پایتخت به ۳۲۱ مورد رسید
خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزی ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند
۱۰۵۰ بیمار ای‌بی در کشور شناسایی شدند/ پانسمان این بیماری تحریم است
۱۷۳ بوستان در سطح شهر تهران مناسب‌سازی شده‌اند
ثبت بیش از ۵۴۰ هزار واقعه ولادت در کشور طی ۷ ماه امسال
جنسیت و سن، در میزان درک خطر رانندگان مؤثر است
۸۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شد
ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به منظور رد مال تحویل داده شد
معاونین وزارت جهادکشاورزی به سازمان بازرسی فراخوانده شدند
وضعیت ترافیکی صبح امروز معابر و بزرگراه‌ها در پایتخت
عفو محکومان امنیتی نشان‌دهنده نگاه ویژه به حقوق شهروندی است
کیفیت هوای پایتخت ۱۰ آبان ۱۴۰۴؛ شاخص آلودگی ۸۹ و در وضعیت قابل قبول