باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در نامه‌ای به خانم آلاساندرا چانگ رئیس جمعیت صلیب سرخ جامائیکا، گفت: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به همه کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیب سرخ جامائیکا ابلاغ می‌کند و با اندوه فراوان، از وقوع طوفان و بارش‌های شدید، سیل و رانش زمین در جامائیکا که به جان باختن و مفقود شدن شماری از شهروندان آن کشور شد، عمیقا متاثر و اندوهگین هستیم.

رئیس جمعیت هلال احمر در این نامه با اشاره به وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها، شبکه‌های مخابراتی، مسیر‌های حمل‌ونقل، جاده‌ها و پل‌ها در مناطق مختلف آن کشور و اعلام مراتب تسلیت خود به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز، تصریح کرده که در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده‌ایم.

کولیوند همچنین بر آمادگی کامل هلال احمر ایران برای هرگونه همکاری بشردوستانه در این زمینه تاکید کرده است.

منبع: جمعیت هلال احمر