رئیس اورژانس ۱۱۵ قم، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اراک به سلفچگان با پنج مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدجواد باقری،رئیس اورژانس ۱۱۵ قم امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با اعلام  حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اراک به سلفچگان، یک کیلومتر مانده به سلفچگان بلافاصله دو دستگاه آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس به محل اعزام شدند.

باقری بیان کرد: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، چهار نفر از آنان با بالگرد و یک نفر با آمبولانس به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ قم در پایان عنوان کرد: حضور به‌موقع نیروهای امدادی و استفاده از ظرفیت بالگرد اورژانس، نقش مهمی در انتقال سریع و ایمن مصدومان به مراکز درمانی داشته است.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: اورژانس قم ، حوادث رانندگی
خبرهای مرتبط
۶ مصدوم در سانحه رانندگی اتوبان تهران به قم
۶ مصدوم در تصادف سه خودروی سواری در بلوار ۱۵ خرداد قم
افزایش ظرفیت تخت و راه اندازی اورژانس روانپزشکی در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت کارت آب شیرین در قم تعیین شد
فعالیت نانوایی‌های قم زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی
ثبت تالاب «مُره» استان قم به عنوان دومین منطقه حفاظت‌شده
دمیده شدن جانی دوباره به مجموعه تاریخی کاروانسرای البرز قم
افتخارآفرینی ورزشکاران ملی‌پوش قمی در بازی‌های آسیایی جوانان
آخرین اخبار
فعالیت نانوایی‌های قم زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی
قیمت کارت آب شیرین در قم تعیین شد
ثبت تالاب «مُره» استان قم به عنوان دومین منطقه حفاظت‌شده
دمیده شدن جانی دوباره به مجموعه تاریخی کاروانسرای البرز قم
افتخارآفرینی ورزشکاران ملی‌پوش قمی در بازی‌های آسیایی جوانان
تجلیل از همسر رئیس جمهور شهید به عنوان الگوی صبر، مقاومت و ایثار
فاصله ۳۰ درصدی قم با میانگین سرانه ورزشی کشور
نخستین محموله میلگرد صادراتی از قم به ترکیه بارگیری شد
پنج مصدوم در واژگونی پراید در قم؛ بالگرد اورژانس به پرواز درآمد
سایه سنگین گرانی بر بازار قم/ جریمه‌هایی که بازدارنده نیستند