رئیس اورژانس ۱۱۵ قم، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اراک به سلفچگان با پنج مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدجواد باقری،رئیس اورژانس ۱۱۵ قم امروز در گفتوگو با خبرنگاران گفت: با اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اراک به سلفچگان، یک کیلومتر مانده به سلفچگان بلافاصله دو دستگاه آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس به محل اعزام شدند.
باقری بیان کرد: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، چهار نفر از آنان با بالگرد و یک نفر با آمبولانس به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.
رئیس اورژانس ۱۱۵ قم در پایان عنوان کرد: حضور بهموقع نیروهای امدادی و استفاده از ظرفیت بالگرد اورژانس، نقش مهمی در انتقال سریع و ایمن مصدومان به مراکز درمانی داشته است.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم