باشگاه خبرنگاران جوان - کلیسای «ساگرادا فامیلیا» در بارسلونا سرانجام عنوان بلندترین کلیسای جهان را از آن خود کرد، پس از آنکه کارگران نخستین بخش از صلیب را بر فراز برج مرکزی آن نصب کردند. اکنون ارتفاع این بنای باشکوه به ۱۶۲.۹۱ متر رسیده است و بدین ترتیب رکورد کلیسای «اولم مینیستر» در آلمان را شکست که از سال ۱۸۹۰ این عنوان را در اختیار داشت.
این کلیسای عظیم توسط آنتونی گائودی، معمار مشهور اسپانیایی طراحی شده و ساخت آن بیش از یک قرن است که در قلب بارسلونا ادامه دارد. انتظار میرود بنای اصلی تا سال آینده تکمیل شود. برج مرکزی که «برج عیسی مسیح» نام دارد، با نصب بخشهای باقیمانده از صلیب در ماههای آینده، در نهایت به ارتفاع ۱۷۲ متر خواهد رسید. سنگ بنای نخست ساگرادا فامیلیا در سال ۱۸۸۲ گذاشته شد و یک سال بعد، گائودی که در آن زمان معمار جوانی بود، هدایت پروژه را بر عهده گرفت. او طرح اولیهٔ سادهٔ کلیسا را به پروژهای بسیار جاهطلبانهتر تبدیل کرد که در ابتدا از محل کمکهای مالی مؤمنان و نذورات شخصی تأمین میشد.
در زمان مرگ ناگهانی گائودی در سال ۱۹۲۶، تنها یکی از هجده برج برنامهریزیشده بنا شده بود. پس از آن، ادارهٔ ساختوساز به بنیاد ساگرادا فامیلیا سپرده شد و هزینهها از طریق بازدیدکنندگان، گردشگران و اهداکنندگان خصوصی تأمین شد. در طول تقریباً ۱۵۰ سال ساخت، این کلیسا با مشکلات بسیاری روبهرو بوده است. در جریان جنگ داخلی اسپانیا، گروهی از آنارشیستهای کاتالان بخشی از سردابه را به آتش کشیدند و نقشهها و مدلهای گچی گائودی را نابود کردند — آثاری که راهنمای اصلی ادامهٔ پروژه بودند.
در دوران اخیر نیز همهگیری کووید-۱۹ باعث توقف کار شد، زیرا کاهش گردشگری موجب کمبود منابع مالی گردید. در سپتامبر امسال، «خاویر مارتینس»، مدیرکل بنیاد ساگرادا فامیلیا، در گفتوگو با آسوشیتدپرس اعلام کرد که برج عیسی مسیح تا سال ۲۰۲۶ و همزمان با صدمین سالگرد درگذشت گائودی تکمیل خواهد شد. بنیاد همچنین مجموعهای از رویدادها را برای گرامیداشت این معمار بزرگ برگزار خواهد کرد. پیکر گائودی در سردابهٔ همین کلیسا به خاک سپرده شده است.
علاوه بر تکمیل برج اصلی، کار بر روی جزئیات تزئینی، مجسمهها و پلهکان ورودی اصلی نیز طی دههٔ آینده ادامه خواهد یافت. ساگرادا فامیلیا نه تنها نماد شهر بارسلونا، بلکه جلوهای از تلفیق ایمان، هنر و معماری مدرن اسپانیا بهشمار میرود.
منبع: دیروزبان