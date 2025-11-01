کلیسای «ساگرادا فامیلیا» در بارسلونا پس از آن‌که کارگران نخستین بخش از صلیب را بر فراز برج مرکزی آن نصب کردند، سرانجام عنوان بلندترین کلیسای جهان را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کلیسای «ساگرادا فامیلیا» در بارسلونا سرانجام عنوان بلندترین کلیسای جهان را از آن خود کرد، پس از آن‌که کارگران نخستین بخش از صلیب را بر فراز برج مرکزی آن نصب کردند. اکنون ارتفاع این بنای باشکوه به ۱۶۲.۹۱ متر رسیده است و بدین ترتیب رکورد کلیسای «اولم مینیستر» در آلمان را شکست که از سال ۱۸۹۰ این عنوان را در اختیار داشت.

این کلیسای عظیم توسط آنتونی گائودی، معمار مشهور اسپانیایی طراحی شده و ساخت آن بیش از یک قرن است که در قلب بارسلونا ادامه دارد. انتظار می‌رود بنای اصلی تا سال آینده تکمیل شود. برج مرکزی که «برج عیسی مسیح» نام دارد، با نصب بخش‌های باقی‌مانده از صلیب در ماه‌های آینده، در نهایت به ارتفاع ۱۷۲ متر خواهد رسید. سنگ بنای نخست ساگرادا فامیلیا در سال ۱۸۸۲ گذاشته شد و یک سال بعد، گائودی که در آن زمان معمار جوانی بود، هدایت پروژه را بر عهده گرفت. او طرح اولیهٔ سادهٔ کلیسا را به پروژه‌ای بسیار جاه‌طلبانه‌تر تبدیل کرد که در ابتدا از محل کمک‌های مالی مؤمنان و نذورات شخصی تأمین می‌شد.

در زمان مرگ ناگهانی گائودی در سال ۱۹۲۶، تنها یکی از هجده برج برنامه‌ریزی‌شده بنا شده بود. پس از آن، ادارهٔ ساخت‌وساز به بنیاد ساگرادا فامیلیا سپرده شد و هزینه‌ها از طریق بازدیدکنندگان، گردشگران و اهداکنندگان خصوصی تأمین شد. در طول تقریباً ۱۵۰ سال ساخت، این کلیسا با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است. در جریان جنگ داخلی اسپانیا، گروهی از آنارشیست‌های کاتالان بخشی از سردابه را به آتش کشیدند و نقشه‌ها و مدل‌های گچی گائودی را نابود کردند — آثاری که راهنمای اصلی ادامهٔ پروژه بودند.

در دوران اخیر نیز همه‌گیری کووید-۱۹ باعث توقف کار شد، زیرا کاهش گردشگری موجب کمبود منابع مالی گردید. در سپتامبر امسال، «خاویر مارتینس»، مدیرکل بنیاد ساگرادا فامیلیا، در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس اعلام کرد که برج عیسی مسیح تا سال ۲۰۲۶ و هم‌زمان با صدمین سالگرد درگذشت گائودی تکمیل خواهد شد. بنیاد همچنین مجموعه‌ای از رویدادها را برای گرامی‌داشت این معمار بزرگ برگزار خواهد کرد. پیکر گائودی در سردابهٔ همین کلیسا به خاک سپرده شده است.

علاوه بر تکمیل برج اصلی، کار بر روی جزئیات تزئینی، مجسمه‌ها و پله‌کان ورودی اصلی نیز طی دههٔ آینده ادامه خواهد یافت. ساگرادا فامیلیا نه تنها نماد شهر بارسلونا، بلکه جلوه‌ای از تلفیق ایمان، هنر و معماری مدرن اسپانیا به‌شمار می‌رود.

منبع: دیروزبان

برچسب ها: کلیساهای جهان ، بارسلونای اسپانیا
خبرهای مرتبط
مرگ واقعی کشیش پس از نمایش زنده به گور شدن! + فیلم
آهویی که یک کلیسا را به هم ریخت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پادزهری طبیعی برای پیشگیری از پیری و آلزایمر
طلسم‌نویسی را از این زاویه هم ببینیم
اخبار جعلی را چه کسی پخش می‌کند؟
راه‌حلی که میرزای نائینی برای تضمین عدم بازگشت به «استبداد» اندیشید
استکبارستیزی؛ سبک زندگی جامعه بشری در عصر ظهور
نخستین آزمون حکومت علوی در برابر جنگ داخلی
سختی و شیرینی‌های کار محیط‌بانی؛ قلب‌هایی که برای مرال می‌تپد
نجات گورخر ایرانی در کویر سوزان
آخرین اخبار
اخبار جعلی را چه کسی پخش می‌کند؟
نجات گورخر ایرانی در کویر سوزان
طلسم‌نویسی را از این زاویه هم ببینیم
پادزهری طبیعی برای پیشگیری از پیری و آلزایمر
استکبارستیزی؛ سبک زندگی جامعه بشری در عصر ظهور
نخستین آزمون حکومت علوی در برابر جنگ داخلی
راه‌حلی که میرزای نائینی برای تضمین عدم بازگشت به «استبداد» اندیشید
سختی و شیرینی‌های کار محیط‌بانی؛ قلب‌هایی که برای مرال می‌تپد
شب قبل از انقراض قاجاریه در زیرزمین خانه رضاخان چه گذشت؟
بارسلونا بلندترین کلیسای جهان را ساخت
از بوئینگ تا تاج طلا؛ پیام‌های پنهان در هدایای رهبران جهان به ترامپ
حق با انیشتین بود/ کشف برخوردی عجیب در جهانی تاریک
نخستین مأموریت دیپلماتیک ایران در آمریکا؛ ماجرای واقعی حاجی‌واشنگتن
سریع‌ترین قایق جنگی جهان ساخت ایران است
وقتی خشونت سیاسی، دموکراسی را از پا در می‌آورد: درس‌های وایمار برای آمریکا
چرا کربوهیدرات برای صبحانه خطرناک است؟
همه چیز درباره هواپیمای سیمرغ/ چرا ساخت هواپیما برای ایران مهم است؟
با سرزمین کنعان، زادگاه حضرت یوسف آشنا شوید
شریان‌های حیات باستانی، اسرار شهرهای زیرزمینی ایران
مرکز دموکراسی خاورمیانه: سعودی در مسیر صعودی اعدام‌ها قرار دارد!
پروژه میلیاردی اسرائیل برای تطهیر نسل‌کشی غزه در ذهن آمریکایی‌ها
تصمیم بگیرید!
یقه‌اسکی سفید، بالای دیوار لانۀ‌جاسوسی!