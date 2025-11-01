باشگاه خبرنگاران جوان - ورزشکاران اسکواش یزد با نمایش توانمندی و انگیزه مثالزدنی، موفق شدند در مسابقات ملی ایران جونیور ۱۰ عنوان برتر را در ردههای سنی مختلف از آن خود کنند و عنوان پرافتخارترین تیم این رقابتها را به دست آورند.
تیم اسکواش یزد در مسابقات ملی «ایران جونیور» موفق شد با نمایشهایی درخشان، ۱۰ عنوان برتر را از آن خود کند و جایگاه نخست را در میان استانهای شرکتکننده به دست آورد.
در بخش دختران، آنیتا غفاریان در رده سنی کمتر از ۱۱ سال و ترنم کارگر در رده کمتر از ۱۳ سال موفق به کسب مدال طلا شدند. باران روحانی نیز در رده سنی کمتر از ۱۷ سال، مدال نقره را به گردن آویخت. در بخش پلیت دختران هم، دلارام دهقانی در رده زیر ۱۱ سال مقام نخست را کسب کرد و درخشش خود را تکمیل نمود.
در بخش پسران نیز نمایندگان یزد عملکرد قابل توجهی داشتند و رادان روحانی در رده کمتر از ۱۱ سال مدال برنز گرفت و در رده کمتر از ۱۵ سال، امیررضا الوانساز و سبحان زحمتکش به ترتیب موفق به کسب مدال نقره و برنز شدند.
در رده کمتر از ۱۷ سال پسران هم، علی عزیزی با درخشش چشمگیر خود مدال طلا را از آن خود کرد و یوسف قریشی مدال برنز گرفت؛ در رده کمتر از ۱۹ سال، سید مبین سیدان نیز با کسب مدال برنز سهم خود را در موفقیت کلی تیم یزد ایفا کرد.
این موفقیتها حاصل تلاش بازیکنان پرتلاش، برنامهریزی دقیق مربیان و حمایت باشگاههای ورزشی یزد است. کسب ۱۰ عنوان ملی در این رقابتها نشاندهنده پیشرفت چشمگیر اسکواش استان و جایگاه ویژه یزد در میان قطبهای اسکواش کشور است.
منبع: روابط عمومی