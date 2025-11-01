در راستای بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از به‌روز‌رسانی برنامه ملی «کانکت» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - برنامه «کانکت» با هدف ایجاد شبکه‌ای پویا میان نخبگان، متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری داخل ایران طراحی شده است. این برنامه بستری برای ارتباط، انتقال تجربه و اشتراک دانش فراهم می‌کند و به‌عنوان حلقه‌ی اتصال میان سرمایه انسانی متخصص و ساختارهای علمی و فناورانه داخلی عمل می‌کند. «کانکت» نه‌تنها زمینه‌ی بازگشت دانش و تجربه به کشور را مهیا می‌سازد، بلکه نقطه‌ی آغاز همکاری‌های بین‌المللی و ورود ایران به بازارهای جهانی دانش‌بنیان به‌شمار می‌آید.

به گفته حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در راستای سیاست بازگشت و بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشور، برنامه‌ای با عنوان «کانکت (CONNECT)»راه‌اندازی شده است.

افشین با اشاره به اهداف این طرح گفت: برنامه کانکت با هدف ایجاد شبکه‌ای فعال میان متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور با زیست‌بوم نوآوری و فناوری داخل کشور طراحی شده است تا از طریق تقویت ارتباطات علمی، فناورانه و سرمایه‌گذاری، زمینه انتقال دانش، تجربه و همکاری‌های مشترک فراهم شود.

وی افزود: این برنامه به عنوان پل ارتباطی ایران با جامعه جهانی نخبگان ایرانی، بستری برای مشارکت آنان در پروژه‌های ملی، ارائه مشاوره‌های تخصصی، سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و حتی بازگشت هدفمند به کشور ایجاد می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تأکید کرد: طرح کانکت بخشی از راهبرد کلان کشور در جهت تقویت دیپلماسی علمی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و معرفی دوباره ایران به عنوان مقصدی پویا و الهام‌بخش برای دانشمندان، فناوران و کارآفرینان ایرانی در سراسر جهان است.

