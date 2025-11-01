نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق ایران ظهر امروز در موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خبری نمایشگاه ملی صنایع خلاق ایران امروز شنبه ۱۰ آبان ماه در موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر برگزار شد.
در ابتدای این مراسم سید صادق پژمان مدیر عامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر بیان کرد: رویداد ملی صنایع خلایق ۱۴ و ۱۵ آبان در مرکز همایشهای رایزن با موضوع خلاق برگزار خواهد شد. ماهیت این رویداد و فلسفه برگزاری این رویداد از این جهت مهم است که در حوزه صنایع خلاق کشور، نسبت به اساس مسئله خلاقیت بیتوجه هستیم و شاید بینش دقیقی نسبت به این مسئله در بعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نداریم.
وی ادامه داد: در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق، کشورها برنامهریزیهایی داشتهاند و به لحاظ اقتصادی سهم صنایع خلاق در دنیا حدود سه درصد است یا تولید آن نسبت به مشاغل دنیا ۶ درصد است. همچنین طی این سالها سرمایه گذاری جدیتری نسبت به صنایع فرهنگی و خلاق رخ داده است، مخاطب افرایش یافته و در بعد تنظیم گری اتفاقات جدیدی رخ داده است. لذا تلاش داریم موضوعات، دقیق تر تبیین شوند و یا در خصوص تولید دانش اگر اتفاقی رخ دهد، حداقل عناوین آن اشکار باشند.
وی با تاکید بر اینکه شبکه فعالی در حوزه صنایع خلاق نداریم گفت: در صنایع خلاق همچنان شبکه خلاقی که کار کنند و توجه به عنوان خروجی داشته باشند نداریم و تلاش داریم ذینفعان با این حوزه ارتباط بگیرند. یکی از اهدافی که دنبال میکنیم بحث رونق اقتصاد فرهنگ و هنر است. اینکه صنایع فرهنگی رشد بالقوهای که میتوانست داشته باشند را نداشتهاند یکی از نکاتی است که در این رویداد به آن میپردازیم.
وی ادامهداد: به نظر میرسد رویکرد کشور به گونهای است که نشان میدهد امروز باید به سرمایه فکری و ایدهها دقت جدی داشته باشیم. امروز توجه کشور باید به این حوزه بیشتر باشد؛ اما توجه به فولاد، نساجی و غیره در اولویت کشور است و با توجه به کمبود منابع در کشور، حال حاضر بازدهیها متناسب با صنایع فرهنگی است.
دبیر برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق بیان کرد: امروز ایده، سرمایه فکری و ذهن سرمایه ما هستند و پشتوانههای دیگر ما قوی اند. هیچکس نمیتواند ذهن ایرانی را در دنیا تحریمکند و امروز اقتصاد خلاق بحث مهم کشور ما است. باید به حوزه سیاستگذاری توجه کنیم، چون آینده کشور بر این اساس است.
وی با اشاره به موضوعات مختلف رویداد ملی صنایع خلاق گفت: مردمی سازی فرهنگ، عدالت فرهنگی و استفاده از مفاهیم جدید در رشد اقتصادی کشور از جمله موضوعات مهم هستند. همچنین صنایع خلاق انیمیشن، موسیقی، کتاب، نوآوریهای اجتماعی جزء این مجموعه محسوب میشوند و وقتی از بعد اقتصادی بازدهیها را بررسی میکنیم قابل قبول هستند. در سال ۱۴۰۴ بر اساس پیمایش بنیاد ملی بازیهای ملی، مردم ۷۰ همت برای بازیها هزینه کردهاند و تعداد افراد علاقهمند به این حوزه افرایش یافته است.
وی ادامه داد: مالکیت فکری و مالکیت معنوی نقطه اولی است که بتوانیم به حوزه فرهنگ امیدوار شویم. دانش افزایی، تربیت نیروی متخصص از دوره دانش آموزی تا دانشگاه بحث دیگر کمبودهای ما است. برای مثال اگر دانشآموز علاقهمند به حوزه صنایع خلاق، تبلیغات، انیمیشن و غیره داشته باشیم، طراحی مناسبی برای این موضوع نداریم.
پژمان با تاکید بر افزایش آگاهی با ظرفیتهای مختلف صنایع خلاق گفت: در کنار رویداد، نمایشگاهی داریم که ظرفیتهای حوزه در حد محدود ارائه میشود تا افراد با ظرفیتهای مختلف این حوزه آشنا شوند. همچنین در این رویداد به دنبال تغییر دیدگاه، نگرش و بینش به صنایع خلاق هستیم تا ظرفیتهای این حوزه از بعد فرهنگی و اقتصادی دیده شود. بدانید پیشرفت کشور در گرو این مسائل فرهنگی است.
دبیر رویداد ملی صنایع خلاق از متولی این حوزه در کشور گفت: صنایع خلاق متولی مشخصی ندارد، لذا تولید مشخصی که بتواند مسائل حوزه را به عهده بگیرد در ظرفیت ساختاری کشور دیده نشده است، یکی از دغدغهها این است که این رویداد در کشور دیده شود. مسئله انجام دادن و تبدیل کردن به اقدام دو بخش مجزا است و ما تلاش میکنیم این مسئله را تبیین کنیم. فکر میکنم در این رویداد در سطوح خوبی هستیم و تعداد افرادی که درگیر هستند کم نیست و بعدا هر حوزه باید در حوزه عملیاتی اقداماتی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران از رویکرد برگزار صنایع خلاق گفت: تامین مالی نوآورانه، تامین مالی صنایع خلاق و برندینگ خلاقانه، صادرات صنایع خلاق، حکمرانی و مالکیت فکری، نقش فناوریها در صنایع خلاق، نوآوری دیجیتال و نوآوری اجتماعی از جمله برنامههای برگزاری نمایشگاه ملی صنایع خلاق هستند. همچنین رشد صنایع خلاق در کشورهای جهان قابل توجه است و در پلن صادرات صنایع خلاق به دنبال این هستیم که چگونه بازیها و نوشت افزار ما جهانی شوند، اما به شدت در کشور فقر نیروی انسانی داریم و باتوجه به پیشرفتهایی که در حوزههای مختلف داریم با کمبود نیرو مواجه هستیم.
وی درباره آمار صادرات صنایع خلاق به دیگر کشورها گفت: ما همچنان آمار پایه دقیقی از صادرات صنایع خلاق نداریم که میتواند به دلایل مختلفی از جمله تحریمها باشد.
پژمان از مکان برگزاری نخستین رویداد ملی صنایع خلاق گفت: در مجموعه ۳۰۰ متری حدود ۳۰ شرکت مختلف در حوزههای مختلف، هر کدام یک منتخب به عنوان نماینده حضور دارند که دستاورهای خود را نشان میدهند.
سپس اسدی برگزار کننده رویداد صنایع خلاق گفت: دو کارگاه در حوزه بسته بندی و برندینگ به صورت کارگردانی در روز اول و دوم خواهیم داشت. در مجموعه رایزن روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه میزبان علاقهمندان هستیم. اولین دوره برگزاری نمایشگاه صنایع خلاق را داریم و امیدواریم انعکاس خبری خوبی درباره این رویداد داشته باشیم.
شایان ذکر است نمایشگاه ملی صنایع خلاق ایران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه توسط مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر برگزار میشود.