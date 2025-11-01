از این میزان، ۲۴ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی، ۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار به کالاهای اساسی و دارو و ۹۵۰ میلیون دلار به بخش خدمات تخصیص داده شده است.

بر اساس این گزارش، از ۲۴ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار ارز اختصاص یافته به بخش تجارت و بازرگانی، سهم صنایع حمل‌ونقل و خودرو ۵ میلیارد دلار بوده که بیشترین میزان ارز تخصیص یافته را به خود اختصاص داده است.

همچنین صنایع تجهیزات برق و الکترونیک ۳.۲ میلیارد دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید ۲.۹ میلیارد دلار، صنایع شیمیایی و پلیمری ۲.۵ میلیارد دلار، صنایع معدنی ۱.۷ میلیارد دلار، منسوجات و پوشاک ۶۵۲ میلیون دلار و سایر صنایع ۸.۴ میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند.

بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، تا به امروز بیش از ۸.۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو و ۹۵۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.