باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال‌جاری تا ۱۰ آبان‌ماه، بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تامین کرده است.

 از این میزان، ۲۴ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی، ۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار به کالاهای اساسی و دارو و ۹۵۰ میلیون دلار به بخش خدمات تخصیص داده شده است.

بر اساس این گزارش، از ۲۴ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار ارز اختصاص یافته به بخش تجارت و بازرگانی، سهم صنایع حمل‌ونقل و خودرو ۵ میلیارد دلار بوده که بیشترین میزان ارز تخصیص یافته را به خود اختصاص داده است.

همچنین صنایع تجهیزات برق و الکترونیک ۳.۲ میلیارد دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید ۲.۹ میلیارد دلار، صنایع شیمیایی و پلیمری ۲.۵ میلیارد دلار، صنایع معدنی ۱.۷ میلیارد دلار، منسوجات و پوشاک ۶۵۲ میلیون دلار و سایر صنایع ۸.۴ میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند.

بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، تا به امروز بیش از ۸.۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو و ۹۵۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.

افزایش ظرفیت جابه جایی بار در کشور به ۲۰ میلیون تن رسید/ارتقای ظرفیت حمل ونقل بین المللی از طریق شهر‌های لجستیکی+ فیلم