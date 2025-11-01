تجلیل از همسر رئیس جمهور شهید به عنوان الگوی صبر، مقاومت و ایثار

در نشست هم‌اندیشی «زنان و جنگ» از جمیله علم‌الهدی،همسر رئیس جمهور شهید به‌عنوان الگوی صبر، مقاومت و ایثار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  ـنشست هم‌اندیشی «زنان و جنگ» پیش از ظهر امروز با حضور جمعی از اساتید، طلاب، دانشجویان و فعالان عرصه هنر و رسانه در دانشکده دین و رسانه قم برگزار شد. در این نشست، جمیله علم‌الهدی با تأکید بر تحول مفهوم جنگ در جهان معاصر، بر ضرورت بازتعریف نقش زنان در عرصه‌های نوین نبرد‌های فکری، فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد.

علم‌الهدی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌ها از نبرد‌های فیزیکی به میدان‌های هوشمندانه و ترکیبی گفت: امروز موضوع زنان و جنگ، و به‌طور کلی بحث جنسیت، دیگر به معنای گذشته مطرح نیست. جنگ‌های نوین بر پایه آگاهی، بصیرت و هوشمندی بنا شده‌اند؛ بنابراین زنان نیز می‌توانند و باید در این میدان‌ها نقش جدی و اثرگذار ایفا کنند.

او با طرح این پرسش که اگر جنگ‌ها دیگر مبتنی بر زور بازو نیستند، پس نقش زنان در آن چیست؟ افزود: پاسخ این پرسش را باید در آموزه‌های اسلامی و در زندگی زنان بزرگی، چون حضرت زینب (س) و حضرت خدیجه (س) جست‌و‌جو کرد؛ زنانی که با ایمان، تدبیر و حضور مؤثر خود، مسیر تاریخ را دگرگون ساختند.

همسر شهید آیت‌الله رئیسی با تأکید بر نقش بنیادین زنان در تربیت نسل آینده گفت: زن در ساخت خانواده‌ای مستحکم و در پرورش فرزندانی شجاع، مؤمن و خدا‌محور نقشی کلیدی دارد. چنین زنانی می‌توانند پایه‌های مقاومت جامعه را تقویت کرده و فرهنگ ایثار را در نسل‌ها نهادینه کنند.

در بخش پرسش و پاسخ این نشست، علم‌الهدی با اشاره به الگو‌های موفق زنان مسلمان گفت: اگر زنان امروز از حضرت معصومه (س) و بانوان موفق اسلام الگو بگیرند، در عرصه‌های گوناگون، از جمله در جنگ‌های فکری و رسانه‌ای، به موفقیت‌های بزرگی دست خواهند یافت. بانوانی که چه در جنگ ۳۳ روزه، چه در دفاع مقدس ۸ ساله و چه در شرایط امروز، با فداکاری و نیکوکاری در میدان حضور داشته‌اند، همواره در ترویج خیر، گذشت و همبستگی اجتماعی پیشگام بوده‌اند.

اودر ادامه افزود: زنان مؤمن و تقواپیشه می‌توانند با حضور آگاهانه و خردمندانه، نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با جنگ‌های نرم و ترکیبی ایفا کنند. در شرایط کنونی که ایران اسلامی آماج هجمه دشمنان است، هوشمندی، ایمان و همبستگی زنان نقشی حیاتی در صیانت از ارزش‌ها دارد.

در ادامه این نشست، دکتر کمال اکبری، رئیس دانشکده دین و رسانه، نیز با اشاره به اهمیت بازشناسی نقش زنان در جنگ‌های امروز گفت: امروزه جنگ‌ها دیگر صرفاً در میدان نبرد فیزیکی جریان ندارند، بلکه جنگ‌های رسانه‌ای، فرهنگی و روانی مهم‌ترین عرصه‌های نبرد معاصر هستند.

او تصریح کرد: در این میدان، زنان می‌توانند با حضور هوشمندانه، آگاهانه و مسئولانه، تأثیرگذارترین نقش را ایفا کنند. زنان، به دلیل جایگاه ویژه در خانواده و جامعه، نقش کلیدی در تربیت نسل مقاوم دارند.

در پایان این مراسم، از جمیله علم‌الهدی به‌عنوان الگوی صبر، مقاومت و ایثار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تجلیل به‌عمل آمد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مبارکش باشه
۰
۰
پاسخ دادن
