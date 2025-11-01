معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی گفت: همکاری‌های بین‌بخشی نه تنها منجر به تصمیم گیری‌های صحیح می‌شود، بلکه از دوباره کاری‌ها و تأخیر در پاسخ به بحران‌های پیش آمده جلوگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، عصر امروز شنبه ۱۰ آبان ماه در پنجمین گردهمایی سلامت اربعین گفت: این گردهمایی بزرگ، فرصت ارزشمندی برای بازخوانی نقش هر یک از ارکان نظام سلامت در پشتیبانی از این رویداد عظیم انسانی و دینی است.

وی با اشاره به اینکه گردهمایی اربعین، جلوه‌ای از ایمان، ایثار و همبستگی ملت‌های مسلمان و آزاده است، تصریح کرد: گردهمایی اربعین از منظر سلامت، پدیده‌ای بسیار با اهمیت و چندبعدی است که نیازمند همکاری‌های نزدیک و سازمان‌یافته، هماهنگی‌های بنیادی و تعاملات مستمر میان بخش‌های مختلف نظام سلامت و مدیریت بحران است.

مهدوی همچنین به نقش مهم و سازنده سازمان پزشکی قانونی کشور در مراسم اربعین اشاره کرد و افزود: وظایف پزشکی قانونی شامل مشارکت فعال در مدیریت بهداشت عمومی، نظام مراقبت مرگ‌ها، مستندسازی علمی حوادث، آموزش نیرو‌های تخصصی و ارائه مشاوره‌های فنی به نهاد‌های تصمیم‌گیر است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، یادآور شد: تحقق این نقش، تنها در سایه تعامل مؤثر با سایر بخش‌ها امکان‌پذیر است.

وی اظهار داشت: تعامل پزشکی قانونی با وزارت بهداشت، سازمان اورژانس، جمعیت هلال احمر، فرماندهی انتظامی، و سازمان‌های مدیریت بحران، سبب می‌شود زنجیره خدمات سلامت اربعین یکپارچه، علمی و پاسخ‌گو باشد.

مهدوی با اشاره به تجارب سال‌های گذشته سازمان در مراسم عظیم اربعین افزود: تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده است که حضور کارشناسان پزشکی قانونی در جلسات هماهنگی، آموزش تیم‌های امدادی و طراحی پروتکل‌های شناسایی و مستندسازی، به ارتقای سطح آمادگی و کیفیت پاسخ در شرایط بحرانی کمک شایانی کرده است.

وی همچنین تأکید کرد: لازم است این تجارب به صورت نظام‌مند، مستند و به الگوی قابل استفاده برای سایر کشور‌ها تبدیل شوند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، در پایان اظهار امیدواری کرد این پنل بتواند گامی مؤثر در راستای توسعه همکاری‌های علمی و اجرایی میان دستگاه‌ها و ارتقای سلامت زائران حسینی در سال‌های آینده باشد.

گفتنی است در پنل پزشکی قانونی در پنجمین کنگره سلامت اربعین موضوعاتی همچون مرگ‌های گروهی در تجمعات انسانی، تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی به وسیله آزمایش‌های ژنتیک و چالش‌های قانونی و اورژانس‌های روان پزشکی در عملیات اربعین مطرح می‌شود.

منبع: سازمان پزشکی قانونی کشور

برچسب ها: سازمان پزشکی قانونی ، اربعین
خبرهای مرتبط
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی/ تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مورد بانک آینده
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
آخرین اخبار
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
پیشنهاد یک پاسبان طبیعت برای مقابله با شکارچیان + فیلم
همکاری‌های بین بخشی از دوباره کاری و تأخیر در پاسخ به بحران‌ها جلوگیری می‌کند
نکات حیاتی برای ایمنی در زمان زلزله + فیلم
کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در غرب استان تهران
اعلام آمادگی هلال احمر ایران برای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان کشور جامائیکا
۵۵ درصد جوانان مستقل شده بهزیستی دارای شغل هستند
نسل فعلی نوجوان کشور، ادامه‌دهنده راه شهید فهمیده است
بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است
اجرای بیش از ۳ هزار تن آسفالت در خیابان کارگر / محور پرتردد منطقه ۱۱ نونوار شد
جزئیات مناسب‌سازی اتوبوس‌های جدید پایتخت برای معلولان
خودرو‌های گشت حامی‌شهر تخصصی می‌شوند
ورودی جنوبی ایستگاه متروی هلال احمر، بزودی افتتاح می‌شود
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با اعتراف به ۱۷ فقره کلاهبرداری میلیاردی
مجوز بهره‌برداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) صادر شد
تعداد میادین میوه و تره‌بار پایتخت به ۳۲۱ مورد رسید
خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزی ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند
۱۰۵۰ بیمار ای‌بی در کشور شناسایی شدند/ پانسمان این بیماری تحریم است
۱۷۳ بوستان در سطح شهر تهران مناسب‌سازی شده‌اند
ثبت بیش از ۵۴۰ هزار واقعه ولادت در کشور طی ۷ ماه امسال
جنسیت و سن، در میزان درک خطر رانندگان مؤثر است
۸۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شد
ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به منظور رد مال تحویل داده شد
معاونین وزارت جهادکشاورزی به سازمان بازرسی فراخوانده شدند
وضعیت ترافیکی صبح امروز معابر و بزرگراه‌ها در پایتخت
عفو محکومان امنیتی نشان‌دهنده نگاه ویژه به حقوق شهروندی است
کیفیت هوای پایتخت ۱۰ آبان ۱۴۰۴؛ شاخص آلودگی ۸۹ و در وضعیت قابل قبول