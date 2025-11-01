باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، عصر امروز شنبه ۱۰ آبان ماه در پنجمین گردهمایی سلامت اربعین گفت: این گردهمایی بزرگ، فرصت ارزشمندی برای بازخوانی نقش هر یک از ارکان نظام سلامت در پشتیبانی از این رویداد عظیم انسانی و دینی است.
وی با اشاره به اینکه گردهمایی اربعین، جلوهای از ایمان، ایثار و همبستگی ملتهای مسلمان و آزاده است، تصریح کرد: گردهمایی اربعین از منظر سلامت، پدیدهای بسیار با اهمیت و چندبعدی است که نیازمند همکاریهای نزدیک و سازمانیافته، هماهنگیهای بنیادی و تعاملات مستمر میان بخشهای مختلف نظام سلامت و مدیریت بحران است.
مهدوی همچنین به نقش مهم و سازنده سازمان پزشکی قانونی کشور در مراسم اربعین اشاره کرد و افزود: وظایف پزشکی قانونی شامل مشارکت فعال در مدیریت بهداشت عمومی، نظام مراقبت مرگها، مستندسازی علمی حوادث، آموزش نیروهای تخصصی و ارائه مشاورههای فنی به نهادهای تصمیمگیر است.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، یادآور شد: تحقق این نقش، تنها در سایه تعامل مؤثر با سایر بخشها امکانپذیر است.
وی اظهار داشت: تعامل پزشکی قانونی با وزارت بهداشت، سازمان اورژانس، جمعیت هلال احمر، فرماندهی انتظامی، و سازمانهای مدیریت بحران، سبب میشود زنجیره خدمات سلامت اربعین یکپارچه، علمی و پاسخگو باشد.
مهدوی با اشاره به تجارب سالهای گذشته سازمان در مراسم عظیم اربعین افزود: تجربههای سالهای گذشته نشان داده است که حضور کارشناسان پزشکی قانونی در جلسات هماهنگی، آموزش تیمهای امدادی و طراحی پروتکلهای شناسایی و مستندسازی، به ارتقای سطح آمادگی و کیفیت پاسخ در شرایط بحرانی کمک شایانی کرده است.
وی همچنین تأکید کرد: لازم است این تجارب به صورت نظاممند، مستند و به الگوی قابل استفاده برای سایر کشورها تبدیل شوند.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، در پایان اظهار امیدواری کرد این پنل بتواند گامی مؤثر در راستای توسعه همکاریهای علمی و اجرایی میان دستگاهها و ارتقای سلامت زائران حسینی در سالهای آینده باشد.
گفتنی است در پنل پزشکی قانونی در پنجمین کنگره سلامت اربعین موضوعاتی همچون مرگهای گروهی در تجمعات انسانی، تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی به وسیله آزمایشهای ژنتیک و چالشهای قانونی و اورژانسهای روان پزشکی در عملیات اربعین مطرح میشود.
منبع: سازمان پزشکی قانونی کشور