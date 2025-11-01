عارف: هوش مصنوعی باید در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش فناوری‌های نو در تحقق اهداف ملی، گفت: هوش مصنوعی به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی این مسیر باید به‌صورت هوشمندانه و نه هیجانی مورد استفاده قرار گیرد و در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در شصت‌وسومین جلسه هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس که امروز شنبه برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت پیوند دانشگاه با نظام حکمرانی کشور، گفت: پس از جنگ ۱۲روزه، اهمیت و نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد راهبرد‌های ملی فناوری، بیش از پیش آشکار شده و دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های علمی و فناوری دارد.

وی با اشاره به سند چشم‌انداز کشور به‌عنوان «راهبردی درست و به‌موقع»، افزود: برای آن که بتوانیم خواسته‌های مردم و جایگاه خود را در جهان حفظ کنیم، بهترین مسیر، توسعه علم و فناوری است. امروز برخی از فناوری‌ها در حال حرکت به سمت فناوری‌های نوظهور هستند و دانشگاه‌ها باید با تکیه بر دانش روز و احساس مسئولیت علمی و اجتماعی، پیشگام این مسیر باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش فناوری‌های نو در تحقق اهداف ملی، گفت: جمع‌بندی از جنگ ۱۲روزه نشان داد که راهبرد دولت چهاردهم در مسیر دستیابی به جایگاه نخست منطقه در حوزه فناوری است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی این مسیر باید به‌صورت هوشمندانه و نه هیجانی مورد استفاده قرار گیرد و در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند.

عارف با بیان اینکه «باور داریم ظرف سه سال آینده می‌توانیم به این جایگاه دست یابیم»، افزود: باید بدانیم در مسیر توسعه فناوری چه اقداماتی لازم است و در این میان حوزه سلامت از اولویت‌های اصلی دولت است. برنامه‌ها و اولویت‌های فناوری‌های راهبردی و صندوق‌های حمایتی باید با سرعت تهیه و ابلاغ شود و دانشگاه‌های بزرگ باید در همین مسیر حرکت کنند.

وی تأکید کرد: بخش پزشکی کشور نیز باید عملکرد خود را در مسیر استفاده از فناوری‌های راهبردی بهبود دهد و در سامانه‌های سلامت از ظرفیت‌های نوین فناورانه بهره‌مند شود.

گفتنی است معاون اول رئیس‌جمهور پیش از آغاز جلسه هیأت امناء، با حضور در مزار شهید گمنام در دانشگاه تربیت مدرس، ضمن قرائت فاتحه، به مقام والای این شهدا ادای احترام کرد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: هوش مصنوعی ، معاون اول رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
عارف: برنامه هشتم باید بر مبنای تفکر علمی فرهنگستان‌ها تدوین شود
عارف: کاری نکنیم مردم از انقلاب فاصله بگیرند/تاکید بر حفظ وحدت پس از جنگ ۱۲ روزه
عارف مطرح کرد: لزوم تجدیدنظر در اداره دانشگاه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
باشهبعش میگم خخخخ
۰
۰
پاسخ دادن
رژیم صهیونیستی از آشوب و نسل‌کشی در سودان خوشحال است/ آمریکا می‌خواهد کشور‌های بزرگ منطقه را تجزیه کند
خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است
واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین
مهاجرت نخبگان مهلک‌ترین ضربه به ایران است
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
عدم اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل جرم‌انگاری شده است
عراقچی: تروریسم و خشونت به هر شکل و در هر نقطه از جهان باید همواره محکوم شود
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع
آخرین اخبار
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع
رژیم صهیونیستی از آشوب و نسل‌کشی در سودان خوشحال است/ آمریکا می‌خواهد کشور‌های بزرگ منطقه را تجزیه کند
مهاجرت نخبگان مهلک‌ترین ضربه به ایران است
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
عدم اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل جرم‌انگاری شده است
واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین
عراقچی: تروریسم و خشونت به هر شکل و در هر نقطه از جهان باید همواره محکوم شود
خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است
عراقچی روز ملی الجزایر را تبریک گفت
عراقچی: برای هر احتمالی آماده‌ایم
رسایی: جبهه شریان با همان رویکرد مجلس دوازدهم در انتخابات شوراها شرکت خواهد کرد
عارف: هوش مصنوعی باید در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند
بسیاری از استان‌ها برای برگزاری انتخابات تناسبی ابراز تمایل کرده‌اند
وزیر کشور: صحت، دقت و سرعت ۳ ویژگی برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک است
تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان
گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه حسابرسی و نظارت مالی
پزشکیان: نباید بگذاریم مشعل‌ها به صورت روزانه سرمایه‌های ملی را بسوزانند
تامین آب صنایع با مصرف بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب در سال از طریق پروژه‌های انتقال آب
بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه هوایی شهید حسینی
تاکید جامعه اطلاعاتی کشور بر هم‌افزایی لایه دفاع و امنیت در مصون‌سازی از زیرساخت‌ها
باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، ایران را از لیست سیاه FATF خارج کنند
بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست/ خسارت پرونده کرسنت ناشی از تعلل در نظام تصمیم‌گیری کشور است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۰ آبان