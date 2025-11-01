عارف: هوش مصنوعی باید در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در شصت‌وسومین جلسه هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس که امروز شنبه برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت پیوند دانشگاه با نظام حکمرانی کشور، گفت: پس از جنگ ۱۲روزه، اهمیت و نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد راهبرد‌های ملی فناوری، بیش از پیش آشکار شده و دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های علمی و فناوری دارد.

وی با اشاره به سند چشم‌انداز کشور به‌عنوان «راهبردی درست و به‌موقع»، افزود: برای آن که بتوانیم خواسته‌های مردم و جایگاه خود را در جهان حفظ کنیم، بهترین مسیر، توسعه علم و فناوری است. امروز برخی از فناوری‌ها در حال حرکت به سمت فناوری‌های نوظهور هستند و دانشگاه‌ها باید با تکیه بر دانش روز و احساس مسئولیت علمی و اجتماعی، پیشگام این مسیر باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش فناوری‌های نو در تحقق اهداف ملی، گفت: جمع‌بندی از جنگ ۱۲روزه نشان داد که راهبرد دولت چهاردهم در مسیر دستیابی به جایگاه نخست منطقه در حوزه فناوری است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی این مسیر باید به‌صورت هوشمندانه و نه هیجانی مورد استفاده قرار گیرد و در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند.

عارف با بیان اینکه «باور داریم ظرف سه سال آینده می‌توانیم به این جایگاه دست یابیم»، افزود: باید بدانیم در مسیر توسعه فناوری چه اقداماتی لازم است و در این میان حوزه سلامت از اولویت‌های اصلی دولت است. برنامه‌ها و اولویت‌های فناوری‌های راهبردی و صندوق‌های حمایتی باید با سرعت تهیه و ابلاغ شود و دانشگاه‌های بزرگ باید در همین مسیر حرکت کنند.

وی تأکید کرد: بخش پزشکی کشور نیز باید عملکرد خود را در مسیر استفاده از فناوری‌های راهبردی بهبود دهد و در سامانه‌های سلامت از ظرفیت‌های نوین فناورانه بهره‌مند شود.

گفتنی است معاون اول رئیس‌جمهور پیش از آغاز جلسه هیأت امناء، با حضور در مزار شهید گمنام در دانشگاه تربیت مدرس، ضمن قرائت فاتحه، به مقام والای این شهدا ادای احترام کرد.

منبع: ریاست جمهوری