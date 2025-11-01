باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اولگ ساولیف، معاون وزیر دفاع روسیه روز شنبه گفت که همکاری بین روسیه و کره شمالی کشور‌های ثالث را هدف قرار نمی‌دهد و مسائلی را برای افزایش تهدید منطقه‌ای ایجاد نمی‌کند.

ساولیف در دوازدهمین نشست وزیران دفاع آسه‌آن (ADMM-Plus) در کوالالامپور، مالزی گفت: "می‌خواهم اشاره کنم که تعامل متقابل به این شکل ساخته می‌شود، دقیقاً بدون در نظر گرفتن مفهوم "ما علیه همه متحد هستیم".

وی ادامه داد: "این همکاری علیه کشور‌های ثالث نیست. البته به شرطی که این کشور‌های ثالث به اقدامات تهاجمی علیه روسیه و کره شمالی متوسل نشوند. "

او در مورد توافق‌نامه جامع مشارکت استراتژیک بین روسیه و کره شمالی که در سال ۲۰۲۴ امضا شد، گفت: «این یک توافق‌نامه کاملاً شفاف، قابل دسترسی برای همه و همچنین یک تعهد متقابل است.»

ساولیف افزود: «متن کامل آن را می‌توان در وب‌سایت‌های وزارت امور خارجه روسیه یا کرملین یافت و این توافق‌نامه، بار دیگر تأکید می‌کنم، علیه کشور‌های ثالث نیست و مسائلی را برای افزایش تهدید منطقه‌ای ایجاد نمی‌کند.»

منبع: تاس