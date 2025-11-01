فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا از دستگیری یک متهم ۱۷ ساله که اقدام به کلاهبرداری از شهروندان با ترفند رسید جعلی کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: در پی گزارش چند فقره کلاهبرداری با شگرد مشابه در یک سایت واسطه گر خرید و فروش کالا، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اظهارات مالباخته‌ها مشخص شد این افراد لوازم خود را در سایت‌های واسطه گر خرید و فروش، آگهی کرده و یک مرد جوان  با شگرد رسید جعلی از آنها مبالغی را کلاهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی صومعه سرا بیان داشت: ماموران پلیس فتا شهرستان صومعه سرا  با بررسی دقیق اظهارات مالباخته‌ها و سرنخ‌های موجود متهم را که جوانی ۱۷ ساله است، شناسایی و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجوئی‌های پلیس فتا و مواجهه با مستندات کشف شده از تلفن همراهش به ۱۰ فقره کلاهبرداری با شگرد رسید جعلی اعتراف کرد، اظهار داشت: تاکنون  ۳۸ نفر از شهروندان با مراجعه به پلیس از فرد دستگیر شده شاکی هستند که پرونده آنها توسط پلیس فتا در حال برسی است.

سرهنگ عدلی مژدهی گفت: در ادامه این عملیات با اطلاعات بدست آمده، مبالغ کلاهبرداری شده بیش از ۲۰ میلیارد ریال می‌باشد که در این رابطه قسمتی از اموال مالباخته‌ها به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و به آنها تحویل شد.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان، خاطرنشان کرد: رسید‌های جعلی به لحاظ ظاهر، کاملا مشابه رسید‌های واقعی، شبیه سازی شده‌اند و عملا هیچ راهکاری برای تشخیص عدم اصالت آنها از روی ظاهر وجود ندارد لذا لازم است هموطنان عزیز ضمن حفظ هوشیاری در هنگام خرید و فروش اینترنتی، از اعتماد بی جا به افراد ناشناس خودداری و در صورتی که رسید انتقال وجه از طرف خریدار برای آنها ارسال شد، حتماً با اخذ مانده موجودی حساب، از واریز وجه به حساب خود مطمئن و پس از آن کالا یا خدمات مورد معامله را در اختیار خریدار قرار دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس

برچسب ها: کلاهبرداری ، پلیس
خبرهای مرتبط
افزایش فالوور ترفندی برای کلاهبرداری اینستاگرامی
کشف ۱۵ هزار داروی فاسد وتاریخ مصرف گذشته
معاون فنی پلیس فتا ناجا مطرح کرد:
کلاهبرداری با عنوان " کسب درآمد نجومی از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال"
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۲۲:۰۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
این جوان تازه کار به درد کارهای پلیسی و امنیتی و سایبری می خورد او را حفظ و نگهداری کنید.
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
برادر هفده ساله ،هوش خود را در کمک به خلق خدا به کار بگیرید
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
27ساله باشد چکار میکند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
17 سالشه... خدا به دادمون برسه.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
توبه گرگ مرگ است .و ...
۰
۶
پاسخ دادن
کلاهبردار ۱۷ ساله در دام پلیس 
آخرین اخبار
کلاهبردار ۱۷ ساله در دام پلیس 
برق گرفتگی مرد ۴۳ ساله در چمخاله
راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۶۱ نقطه گیلان برگزار می‌شود
کشف شمش آهن تاریخی در ماسوله