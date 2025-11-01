فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا از دستگیری یک متهم ۱۷ ساله که اقدام به کلاهبرداری از شهروندان با ترفند رسید جعلی کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: در پی گزارش چند فقره کلاهبرداری با شگرد مشابه در یک سایت واسطه گر خرید و فروش کالا، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی اظهارات مالباختهها مشخص شد این افراد لوازم خود را در سایتهای واسطه گر خرید و فروش، آگهی کرده و یک مرد جوان با شگرد رسید جعلی از آنها مبالغی را کلاهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی صومعه سرا بیان داشت: ماموران پلیس فتا شهرستان صومعه سرا با بررسی دقیق اظهارات مالباختهها و سرنخهای موجود متهم را که جوانی ۱۷ ساله است، شناسایی و دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجوئیهای پلیس فتا و مواجهه با مستندات کشف شده از تلفن همراهش به ۱۰ فقره کلاهبرداری با شگرد رسید جعلی اعتراف کرد، اظهار داشت: تاکنون ۳۸ نفر از شهروندان با مراجعه به پلیس از فرد دستگیر شده شاکی هستند که پرونده آنها توسط پلیس فتا در حال برسی است.
سرهنگ عدلی مژدهی گفت: در ادامه این عملیات با اطلاعات بدست آمده، مبالغ کلاهبرداری شده بیش از ۲۰ میلیارد ریال میباشد که در این رابطه قسمتی از اموال مالباختهها به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و به آنها تحویل شد.
وی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان، خاطرنشان کرد: رسیدهای جعلی به لحاظ ظاهر، کاملا مشابه رسیدهای واقعی، شبیه سازی شدهاند و عملا هیچ راهکاری برای تشخیص عدم اصالت آنها از روی ظاهر وجود ندارد لذا لازم است هموطنان عزیز ضمن حفظ هوشیاری در هنگام خرید و فروش اینترنتی، از اعتماد بی جا به افراد ناشناس خودداری و در صورتی که رسید انتقال وجه از طرف خریدار برای آنها ارسال شد، حتماً با اخذ مانده موجودی حساب، از واریز وجه به حساب خود مطمئن و پس از آن کالا یا خدمات مورد معامله را در اختیار خریدار قرار دهند.
منبع: اطلاع رسانی پلیس