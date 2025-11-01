پرونده بازی‌های آسیایی جوانان با درخشش ورزشکاران ملی‌پوش قم در چهار رشته ورزشی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  المپیک آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در حالی به میزبانی بحرین، به پایان خط رسید که ورزشکاران قمی در ترکیب تیم‌های ملی هندبال، کبدی و فوتسال و رقابت‌های انفرادی ورزش الکترونیک خوش درخشیدند و به روی سکو رفتند.

زهرا افشاری، تینا خوش‌نژاد و ریحانه حسینی ۳ ملی پوش هندبال قم بودند که به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رسیدند.

در رشته کبدی علی اسدپور در تیم‌پسران و فاطمه مرادی در تیم دختران به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.

در فوتسال محمدعلی شکارچی، حسین‌رضا یوسفی و محمدجواد نوروزی ۳ فوتسالیست قمی بودند که در ترکیب تیم‌ملی کشورمان نایب قهرمان شدند.

در بخش انفرادی هم سهم ورزشکاران قمی یک مدال برنز بود که توسط امیرمحمد فراهانی در ورزش‌های الکترونیک به دست آمد.

المپیک آسیایی جوانان به میزبان بحرین برگزار شد.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم

