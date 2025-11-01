باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۳ آبان نماد است؛ در دل خود، در عقبه‌ی خود معانی فراوان دارد؛ که این معانی، همه برای ما درس است؛ باید اینها را به یاد داشته باشیم: طمع‌ورزی آمریکا، وابستگی رژیم طاغوت به آمریکا و فساد آن دستگاه، ایستادگی ایمانِ متکی به بصیرت امام بزرگوار و مردم، شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی در مقابل هیمنه و چهره‌ی آرایش کرده و بزک کرده‌ی آمریکا؛ اینها همه در دل کلمه‌ی سیزده آبان است. پس سیزده آبان یک حرف کوچکی نیست.» این بخشی از سخنان رهبر انقلاب در رابطه ۱۳ آبان است که سال ۱۳۸۹ بیان فرمودند. در آستانه این روز و با توجه به اهمیت آن، گزارشی در رابطه با ارتباط استکبارستیزی و انتظار تهیه شده که در ادامه می‌خوانید.

حجت الاسلام میرصادقی کارشناس مباحث مهدوی و مرکز تخصصی مهدویت در ابتدا با تعریف استکبار می‌گوید: "استکبار" مترادف "جهان خوار" یا "طغیانگر" و ضد استضعاف است. هر دوی این واژه‌ها معنایی متفاوت از آنچه امروز رایج است دارند. استضعاف یا مستضعف به معنای ضعیف نیست. مستضعف کسی است که عده‌ای دیگر او را به ضعف کشانده‌اند. استکبار نیز به معنای گردنکشی و قلدری است.

وی معتقد است در عصر ظهور انسان‌ها بر اثر دو عامل، با استکبار مبارزه می‌کنند؛ ۱. بر اثر تعقل جامعه بشری و ۲. تجربه جامعه بشری

میرصادقی در تبیین این عقیده می‌گوید: اهل بیت علیهم السلام تلاش کردند تا عقل جامعه بشری شکوفا شود، اما در مقابل، مستکبران عالم با استفاده از زر و زور و امروز علاوه بر زر و زور از طریق تبلیغات و رسانه، عقل را به تعطیلی کشانده و یا کور کرده‌اند و سالیان متمادی این تعطیلی ادامه داشته است. امروز هم در آستانه ظهور، کسانی که دل در گرو مهر اهل بیت دارند تلاش می‌کنند تا عقل بشری را شکوفا کنندو اگر این شکوفایی از این طریق محقق نشود جامعه بشری به ناچار از طریق تجربه به این نتیجه می‌رسد.

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت تصریح می‌کند: مستکبران با ابزار‌هایی که در اختیار دارند از جمله رسانه در راستای تعطیلی عقل تلاش می‌کنند و آنان که دل در گرو اهل بیت دارند با امیدبخشی و امیدآفرینی و از مسیر تبیین و تشریح با استکبار مبارزه می‌کنند تا مردم بیدار شوند. وقتی این بیداری حاصل شود تجربه بشری نیز به کمک می‌آید تا بشر واقعیت‌ها را درک کند.

حجت الاسلام میرصادقی با اشاره به استفاده متعدد و مختلف واژه استکبار در قرآن خاطرنشان می‌کند: این واژه ۴۸ بار در قرآن ذکر شده است! ۴ بار آن درباره ابلیس به کار رفته و باقی موارد به استکبار انسان اشاره دارد. یعنی سیر جریان حق و باطل از ابتدای خلقت وجود داشته و جبهه حق با عناوینی مانند "حزب الله"، "اولیای خدا"، "مستضعفین" و... در مقابل جبهه باطل با عناوینی مانند "اولیای طاغوت" و "حزب شیطان" و "مستکبرین" قرار گرفته است. این رویارویی از اول خلقت جریان داشته و در هیچ مقطعی متوقف نشده است. امروز هم ادامه دارد تا زمانی که عمر مستکبران و جبهه شیطان در دولت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه به پایان و نابودی برسد.

کارشناس معارف مهدوی یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین مبارزات امام عصر علیه السلام پس از ظهور را "استکبارستیزی" و مبارزه با طاغوت‌های زمان بر می‌شمارد و می‌گوید: آنچه از روایات برمی آید بسیاری از مردم در آن روزگار به حضرت ایمان آورده و در رکاب ایشان قرار می‌گیرند. اما ظالمان و مستکبران _ از جمله سفیانی و دجال _، چون منویات حضرت را در تضاد با منافع خود می‌بینند با آن حضرت مخالفت و مقابله می‌کنند.

وی می‌افزاید: جالب است بدانید تعالیم دینی ما برخی عوامل را زمینه ساز استکبار می‌داند از جمله "ثروت و قدرت" را. ثروت و قدرت وقتی با بی ایمانی همراه شود زمینه ساز استکبار خواهد شد. نمونه‌های قرآنی آن نیز قارون و فرعون هستند. عامل دوم "فقر فرهنگی و وابستگی فکری" و عامل سوم "توهم برتری در آفرینش". مانند یهود که خود را پسران خدا می‌دانند یا شیطان که خود را برتر از انسان‌ها می‌دانست. مورد دیگری که از آن به عنوان عاملی برای استکبار و قلدری انسان‌ها نام برده می‌شود "غفلت از قدرت نامحدود الهی" است. البته آموزه‌ها و تعالیم ما راهکار‌های مقابله با این رذیله را نیز بیان کرده است که در ادامه به راهکار‌ها نیز اشاره خواهم کرد.

حجت الاسلام میرصادقی با اشاره به مناسبت‌ها و رویداد‌های روز یادآور می‌شود: ما در آستانه ۱۳ آبان هستیم. روزی بزرگ در تاریخ ملت ایران که تبدیل به نماد غیرت و سمبل استکبارستیزی گردیده و روز ملی مبارزه با استکبار نامگذاری شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان وظایف منتظران در عصر غیبت تصریح می‌کند: مقوله استکبارستیزی عقبه فکری و مبانی مستحکم دینی دارد. بر اساس تعالیم اسلام و شواهد تاریخی، پیامبر ما که اسوه و الگوی تمام نمای انسانیت و عبودیت هستند با طاغوت و مستکبران سازش نداشتند.

وی تأکید می‌کند: امروز هم وظیفه ما به عنوان منتظر این است که اولا از رهنمود‌های قرآن و اهل بیت پیروی کنیم. ثانیا جبهه حق و جبهه مستضعفین را یاری نماییم. انسان منتظر باید استکبار را بشناسد و بشناساند و در مرحله بعد با آن مقابله کند. راهکار‌های مقابله با استکبار نیز طبق آنچه در احادیث و روایات ما نقل شده " صبوری و استقامت، "پیروی از رهبران صالح" و "اتحاد و انسجام" است. اصولا یکی از دلایل غیبت امام عصر علیه السلام این است که مردم با هم همدل نیستند. مساوات و هویت اجتماعی ندارند. راهکار دیگر برخورد تهاجمی با استکبار است. اگر شما از استکبار بترسید او بیشتر جرئت می‌یابد.

وی ابراز می‌کند: "شکستن شکوه دروغین مستکبران" نیز از موثرترین راهکار‌های تقابل با استکبار است. آنها به دروغ خود را برتر می‌بینند و برتر می‌دانند و اگر ما این "دروغ پنداری" آنها در برتر دانستن خود را به عالم نشان دهیم این کار می‌تواند هیمنه استکبار را بشکند.

حجت الاسلام خدامراد سلیمیان از کارشناسان مهدویت، قیام حضرت مهدی علیه السلام را آخرین و بزرگ‌ترین انقلاب در برابر اهل باطل برای برپایی حاکمیت عدل می‌داند و می‌گوید: حضرت مهدی علیه السلام جریان باطل را پایان داده و طومار زندگی آنان را در هم می‌پیچد تا انسان‌ها، بر اساس آموزه‌های دینی، زندگی آرام و مطمئنی داشته باشند. این وعدة خداوند است و وعدة الهی تخلف ناپذیر است و به همین جهت است که از ابلیس گرفته تا همة کسانی که از او پیروی می‌کنند، درصدد هستند تا نور حق را خاموش کنند.

وی می‌افزاید: در این مصاف بزرگ، شیطان‌ها و پیروان شیطان، گرد هم می‌آیند تا آخرین تلاش‌های خود را برای رودرویی با حق به کار گیرند. دریک تقسم‌بندی کلی دشمنان آن حضرت به دو گروه تقسیم می‌شوند؛

۱. غیر مسلمانان (کافران، مشرکان، یهود و نصارا)؛

۲. مسلمانان (به طور عمده منافقان).

نخستین گروهی که در برابر حضرت مهدی علیه السلام صف‌آرایی می‌کنند، مشرکان و کفارند؛ آنان که ادعا می‌کنند سرکرده و برترین مردم جهان هستند و نهضت آزادی بخش امام را مانع منافع خود می‌بینند. آنها برای جلوگیری از پیروزی مستضعفان، نیرو تهیه کرده و با سپاهیان امام درگیر می‌شوند. امام صادق علیه السلام درباره آیه شریفه هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ؛ می‌فرماید: إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ لَمْ یَبْقَ مُشْرِکٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ لَا کَافِرٌ إِلَّا کَرِهَ خُرُوجَه؛ آن‌گاه که قائم قیام کند، هیچ مشرک و هیچ کافری نخواهد بود مگر اینکه از قیام او ناخشنود خواهد شد.

حجت الاسلام سلیمیان خاطرنشان می‌کند: در برخی آیات قرآن، از یهود به عنوان دشمن‌ترین گروه برای مؤمنان یاد شده، بنابراین می‌توان گفت در آن انقلاب جهانی هم این گروه از هیچ تلاشی برای سرکوب یاران حق فروگذاری نمی‌کنند. در بعضی روایات، بیشترین پیروان دجال از یهود دانسته شده و دشمنی دجال با حضرت مهدی علیه السلام نیز بسیار است.

وی در رابطه با دشمنی گروهی از مسلمانان با امام عصر علیه السلام تصریح می‌کند: کسانی به دشمنی با حضرت بر می‌خیزند که در ظاهر به آموزه‌های اسلام اعتقاد دارند، اما هنگام ظهور از پیروی آن حضرت سر باز می‌زنند و در صف دشمنان قرار می‌گیرند.

منبع : خبر آنلاین