باشگاه خبرنگاران جوان ـ پیرمرد روی یک نیمکت سنگی که ده متر با ورودی حرم سیدالکریم فاصله دارد نشسته. به نشان سیادت یک شال سبز دور گردنش انداخته و انگشت‌هایش غرق در انگشتر‌های سنگ عقیق و یمانی و شرف الشمس‌اند. آیا واقعا سید است؟ نمی‌دانم. علم به آیات و احادیث دارد؟ کسی مطمئن نیست. اما دخترها، با مِن و مِن صف ایستاده‌اند تا ویزتشان کند!

با کمی فاصله پشت سرشان می‌ایستم. آمده‌اند تا این پیرمردِ رمال، بختشان را با چند دانه سنگ و مهره و وِرد باز کند! آن هم وقتی که فقط چند قدم جلوتر، یک مکان مقدس برای دعا و حرف زدن صمیمانه با خدا و درخواست یک زندگی زیبا و متاهلی از او وجود دارد.

پیرمرد تسبیح را می‌چرخاند، چند سوال بی‌ربط از دختر‌ها می‌پرسد. یک جدول روی کاغذی قدیمی را علامت می‌زند و ستون‌ها را بالا پایین می‌کند. اسم مادرشان و خودشان را روی چند پودر می‌خوانَد و طلسمشان را می‌بندد! طلسمی که قرار است آنها را برای تجربه زندگی‌ای که آرزویش را دارند آماده کند! ولی هیچ کدامشان حتی از خودش نمی‌پرسد که: «اگر این پیرمردِ رمال، غول چراغ جادو است، چرا آرزو‌های خودش را برآورده نمی‌کند؟!»

دخترها، لطفا گول نخورید

به حرم که می‌رسم کنج رواق خواهران می‌نشینم و اینستاگرام را بالا می‌آورم. طلسم‌نویسی در فضای مجازی، بازارش از بساط کوچک آن پیرمردِ جلوی حرم هم داغ‌تر است. از ریختن ادرار انسان روی سگِ در حال دویدن گرفته تا موی زیربغل خفاش ماده‌ای که شخص رمال آن را به صورت تضمینی برای رسیدن به عشقتان می‌فروشد!

با چند ادمین صفحه‌های اینستاگرامی که صحبت می‌کنم اسم خودم و مادرم و یک مبلغ بیعانه می‌خواهند؛ بیعانه‌ها البته کم نیست و از ۱۰۰ هزار تومان تا حتی بیست میلیون را هم شامل می‌شود. آن هم با این ادعا که مطمئن شوند واقعا مشکل دارم و دنبال طلسم هستم.

کار ما درست خانم! شک نکنید

یکی از صفحه‌ها می‌گوید آن قدر کارشان درست است که خدمات پس از فروش طلسم هم دارند و تا ازدواج و بچه‌دار شدن و سرکار رفتن و خانه و ماشین خریدن و زبان مادرشوهر و شوهر را بستن کنارمان می‌مانند. اما «سین کاف» حرف‌های دیگری دارد. او یکی از اغفال‌شده‌های این صفحات رمالی و طلسم‌نویسی مجازی است که برای بازگرداندن پولش مجبور به شکایت در پلیس فتا شده. سین کاف، اینطور ماجرایش را برایم تعریف می‌کند:

«پیجشون رو اینستا دیدم. کلی استوری رضایت مشتری زده بودن. از کامنت‌ها هم نگم برات. حتی یکی از کیس‌هاشون رو به من معرفی کردن که تلفنی باهاش صحبت کنم و اون زن بهم گفت که مثل من عاشق یه پسری بود و با طلسم اونا حالا به عشقش رسیده و سر خونه و زندگیشه. حتی از خونه‌اش هم برام عکس گرفت. من چه می‌دونستم دروغ میگن؟ حالا به عشقم نرسیدم هیچ، فقط دو هفته‌ست دارم پله‌های دادگاه رو بالا پایین می‌کنم که شاید به پولم برسم.»

اثر پلاسیبو یا دارونمای طلسم‌ها

«نکته مهمی که باید به آن تاکید کنم اثر پلاسیبو یا دارونما است؛ لطفا دقت بفرمایید، اگر شخصی باور داشته باشد که طلسم از او محافظت می‌کند، این باور به خودی خود می‌تواند باعث کاهش اضطراب، افزایش اعتماد به نفس و حتی حس امنیت در آن شخص شود؛ این حالت ذهنی بهبود یافته می‌تواند به صورت غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد فرد تاثیر بگذارد؛ یعنی می‌توان گفت باوری است که شخص در خودش ایجاد می‌کند نه اثر آن طلسم؛ که در منابع علمی به آن، اثر پلاسیبو یا دارونما می‌گویند.

طلسم به عنوان یک نماد ملموس، به صورت مداوم اهداف فرد را از جمله اینکه با خودش می‌گوید «من موفق میشم» یا «من به این خواسته‌ام می‌رسم» به او یادآوری می‌کند. این مورد باعث متمرکز شدن ذهن و انرژی روی آن هدف می‌شود. یعنی وقتی که می‌رود و طلسم را برای او می‌نویسند و به نحوی دائما همراه اوست و آن را می‌بیند، به خودش مدام یادآوری می‌کند که «من در امانم» «من موفق می‌شوم» نتجیه چه می‌شود؟ با متمرکزش شدن انرژی و ذهن روی آن هدف، رسیدن به آن برایش آسان می‌شود و فکر می‌کند تاثیر طلسم است!

در موقعیت‌های مبهم و ترسناک، طلسم‌نویسی به فرد حس کنترل بر اوضاع را می‌دهد و همین عمل باعث آرامش در فرد می‌شود.»

دین درباره طلسم چه می‌گوید؟

«اما حالا بیاییم و به موضوع طلسم‌نویسی از دیدگاه دین اسلام بپردازیم و اصلا ببینیم که دین مبین اسلام چه نظری درباره این موضوع دارد.

در دیدگاه ادیان و به ویژه اسلام، طلسم‌نویسی به شکلی که متضمن شرک، درخواستِ از غیر خدا برای مثال جنیان یا استفاده از ورد‌های نامشخص باشد، حرام و شرک‌آمیز محسوب می‌شود. یعنی باید دقت کنیم که یک نیروی جادویی محسوب می‌شود، مورد تایید اسلام نیست و نوعی تلقینِ به نفس به حساب می‌آید.

بهترین راهکار این است که توکل و توسلمان به خداوند باشد؛ افرادی که به طلسم‌نویسی مراجعه می‌کنند معمولا آدم‌هایی هستند که ارتباط خوبی با خود خدا ندارند و، چون ارتباط خوبی با خدا ندارند این کار را انجام می‌دهند.

آیت‌الکرسی بهترین محافظ انسان است، نماز اول وقت و توسل به خداوند متعال، یاد خدا و ذکر خدا همگی راهکار‌هایی برای آرامش هستند. خداوند در قرآن می‌فرمایند که با یاد اوست که دل‌ها آرام می‌گیرد؛ پس باید آگاه باشیم که آرامش حقیقی در یاد خداست و دل‌ها با یاد خداست که آرامش می‌گیرد؛ و همین برای ما بس است. ما دنبال چه می‌گردیم؟ لذا باید این فرهنگ بین مردم جا بیفتد تا دچار این طلسم‌نویسی و ورد‌ها و این گونه موارد نشوند.»

مهم‌ترین طلسم زندگی همین است

از حاج آقا خداحافظی می‌کنم و سلام می‌دهم به سیدالکریم به امید یک دیدار دوباره. مسیر رفته را می‌روم و به پیرمرد رمال که می‌رسم دختر‌هایی را می‌بینم که لبه سنگ‌فرش منتظرند تا نوبتشان برسد و به جای رحمت خدا، چشم به دست‌های لاابالی و سنگ کاغذ قیچی پیرمرد رمال دوخته‌اند. کمی مکث می‌کنم و بغض خفه‌ام می‌کند.‌ای کاش می‌توانستم دستشان را بگیرم و بگویم حقیقت همیشه یک چیز ساده و دستیافتنی است؛ که بغلشان کنم و یادشان بیاورم آرامش، اعتماد به نفس و مسیر درست زندگی را نمی‌توان در کاغذ و مهره یا طلسم جادویی پیدا کرد. دوست دارم آسمان را نشانشان بدهم و بگویم خدا همین جاست. نزدیک ما؛ که مهم‌ترین طلسم زندگی باور به خودمان و قدرت و رحمت خداست؛ اما طلسمشان را می‌گیرند و با خنده‌های ریز ریز دور می‌شوند؛ آن‌قدر دور که جز سایه‌هایی باریک، چیزی از آنها نمی‌بینم ....

منبع : فارس