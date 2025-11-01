به گفته یک متخصص تغذیه، یکی از قدرتمندترین ابزار‌ها برای تقویت عملکرد مغز و محافظت آن در برابر زوال عقل در پای افراد است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فرزاد روشن ضمیر، متخصص و مشاور تغذیه می‌گوید: پیاده روی همراه با تمرینات قدرتی، یک دفاع قدرتمند برای مغز ایجاد می‌کند و باعث تقویت حافظه، تمرکز و چابکی ذهنی می‌شود. مطالعات نشان داده است که پیاده روی منظم باعث افزایش جریان خون و تحویل اکسیژن و مواد مغذی ضروری به مغز می‌شود و به این روش از عملکرد و رشد نورون‌های عصبی و سلول‌های مغزی پشتیبانی می‌شود.

 تحقیقات نشان می‌دهد، پیاده روی با سرعت متوسط ​​به مدت ۳۰ دقیقه در روز می‌تواند خطر ابتلا به آلزایمر را تا ۴۵ درصد کاهش دهد. همچنین انجام تمرینات قدرتی، پارامتر‌های متابولیکی مانند حساسیت به انسولین را بهبود می‌بخشد و التهاب را کاهش می‌دهد که هر دو نقش مهمی در خطر زوال عقل دارند. این شکل از ورزش همچنین باعث آزاد شدن اندورفین‌ها می‌شود که با کاهش علائم افسردگی و اضطراب بر سلامت روان تأثیر می‌گذارد. تمرینات مقاومتی مانند بلند کردن دمبل یا استفاده از نوار‌های مقاومت هفته‌ای دوبار می‌توانند یک منطقه مهم مغز که در پردازش حافظه دخیل است را فعال کنند.

پیاده‌روی صبحگاهی را از دست ندهید

یکی از قدرتمندترین ابزار‌ها برای تقویت عملکرد مغز و محافظت آن در برابر زوال عقل در پای افراد است. دکتر روشن ضمیر ضمن اشاره به اینکه راه رفتن و پیاده روی همراه با تمرینات قدرتی به عنوان یک پادزهر طبیعی و در دسترس برای پیشگیری از بروز پیری شناختی تأیید شده و یک سپر قدرتمند در برابر بیماری آلزایمر است می‌گوید: طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده، پیاده روی‌های صبحگاهی یک مزیت دوگانه را ارائه می‌دهند، تقویت عملکرد مغز از طریق ورزش و قرار گرفتن در معرض نور طبیعی که با سنتز ویتامین دی به عملکرد بهتر اعصاب کمک می‌کند و اغلب متخصصان پیاده روی‌های صبحگاهی را برای تقویت هوشیاری ذهنی توصیه می‌کنند.
از پیاده‌روی‌های یکنواخت دوری کنید

یکنواختی در پیاده روی می‌تواند از مزایای تقویت کننده مغز بکاهد؛ بنابراین با تغییر مسیرها، سرعت‌ها و محیط‌های مختلف، مغز را برای سازگاری و تقویت نورون‌ها به چالش بکشید. پیاده روی‌های سریع که فشاری بر قلب و عروق وارد نکنند باعث افزایش بیشتر اثرات محافظتی بر روی سلول‌های مغزی می‌شوند. تعامل اجتماعی یک عامل مهم دیگر در جلوگیری از کاهش شناختی است. پیاده روی با همراهان، محرک قدرتمند برای سلامت مغز محسوب می‌شود. پیاده روی‌های گروهی می‌توانند احساس انزوا را کاهش دهند و خلق و خو را بالا ببرند.

آگاهانه نفس بکشید

تنفس آگاهانه در طول پیاده روی نه تنها باعث افزایش دریافت اکسیژن، بلکه باعث آرامش سیستم عصبی می‌شود و باعث کاهش هورمون‌های استرس در ارتباط با اختلال شناختی می‌شود. تمرکز روی نفس‌های عمیق و ریتمیک باعث افزایش آرامش و وضوح ذهنی می‌شود و پیاده روی را به یک تجربه جامع برای ذهن و بدن تبدیل می‌کند.

افزایش سلامت مغز از طریق پیاده روی و تمرینات قدرتی توسط متخصصان پیشروی پزشکی در سراسر جهان تأیید شده است. این رویکرد ترکیبی نه تنها از عملکرد شناختی پشتیبانی می‌کند بلکه بهزیستی روانی را نیز تقویت می‌کند و موضع پیشگیرانه‌ای را در برابر بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل ایجاد می‌کند.

منبع: خبر آنلاین

برچسب ها: پیاده روی ، عملکرد مغز ، آلزایمر
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
آخه تو این هوا می شه پیاده روی کرد؟؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خدایا عقل ما نگیر که باعث عذاب دیگران نشویم
۰
۷
پاسخ دادن
یقه‌اسکی سفید، بالای دیوار لانۀ‌جاسوسی!