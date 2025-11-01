وزیر امور خارجه در واکنش به کشتار بی‌گناهان در سودان تأکید کرد: تروریسم و خشونت علیه افراد بی‌گناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تماس با همتای سودانی خود، آقای محی‌الدین سالم، مراتب اندوه و نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران را نسبت به کشتار فاجعه‌بار غیرنظامیان بی‌گناه در شهر فاشر ابراز کردم و بر همبستگی ایران با دولت و ملت سودان تأکید کردم.

برخی، تروریست‌ها را به دو دسته «خوب» و «بد» تقسیم می‌کنند و از آنهایی حمایت می‌کنند که به قول خودشان، برای تحقق منافع آنها «کار‌های کثیف» انجام می‌دهند.

چنین استاندارد‌های دوگانه تأسف‌باری که مدت‌ها است از سوی دولت‌های غربی دنبال می‌شود، نباید در سال ۲۰۲۵ جایی داشته باشد.

تروریسم و خشونت علیه افراد بی‌گناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود.»

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، سودان
خبرهای مرتبط
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه سودان؛
عراقچی بر حمایت ایران از تمامیت و حفظ یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد
دیپلمات ایرانی: نقش اسرائیل در تحولات جاری سودان باید جدی گرفته شود
ایران حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رژیم صهیونیستی از آشوب و نسل‌کشی در سودان خوشحال است/ آمریکا می‌خواهد کشور‌های بزرگ منطقه را تجزیه کند
خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است
واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین
مهاجرت نخبگان مهلک‌ترین ضربه به ایران است
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
عدم اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل جرم‌انگاری شده است
عراقچی: تروریسم و خشونت به هر شکل و در هر نقطه از جهان باید همواره محکوم شود
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع
آخرین اخبار
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع
رژیم صهیونیستی از آشوب و نسل‌کشی در سودان خوشحال است/ آمریکا می‌خواهد کشور‌های بزرگ منطقه را تجزیه کند
مهاجرت نخبگان مهلک‌ترین ضربه به ایران است
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
عدم اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل جرم‌انگاری شده است
واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین
عراقچی: تروریسم و خشونت به هر شکل و در هر نقطه از جهان باید همواره محکوم شود
خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است
عراقچی روز ملی الجزایر را تبریک گفت
عراقچی: برای هر احتمالی آماده‌ایم
رسایی: جبهه شریان با همان رویکرد مجلس دوازدهم در انتخابات شوراها شرکت خواهد کرد
عارف: هوش مصنوعی باید در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند
بسیاری از استان‌ها برای برگزاری انتخابات تناسبی ابراز تمایل کرده‌اند
وزیر کشور: صحت، دقت و سرعت ۳ ویژگی برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک است
تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان
گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه حسابرسی و نظارت مالی
پزشکیان: نباید بگذاریم مشعل‌ها به صورت روزانه سرمایه‌های ملی را بسوزانند
تامین آب صنایع با مصرف بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب در سال از طریق پروژه‌های انتقال آب
بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه هوایی شهید حسینی
تاکید جامعه اطلاعاتی کشور بر هم‌افزایی لایه دفاع و امنیت در مصون‌سازی از زیرساخت‌ها
باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، ایران را از لیست سیاه FATF خارج کنند
بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست/ خسارت پرونده کرسنت ناشی از تعلل در نظام تصمیم‌گیری کشور است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۰ آبان