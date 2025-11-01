باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص‌های قیمت، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت معیشتی در استان لرستان ترسیم کرده است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه خانوارهای لرستانی در مهرماه امسال به ۴۰.۹ درصد رسیده که نسبت به شهریورماه ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این افزایش تورم، جایگاه لرستان در رتبه‌بندی استانی را از ۱۲ در شهریورماه به ۱۰ در مهرماه ارتقا داده است. به بیان ساده‌تر، خانوارهای لرستانی برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که در مهرماه ۱۴۰۳ خریداری می‌کردند، امروز باید ۴۰.۹ درصد بیشتر هزینه پرداخت کنند.

نکته قابل تأمل، روند صعودی پرشتاب تورم در لرستان طی ده ماه گذشته است. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که استان لرستان در دی‌ماه ۱۴۰۳ با نرخ تورم ۳۰.۶ درصدی در رتبه ۲۳ کشوری قرار داشت، اما در فاصله تنها ده ماه، هم نرخ تورم بیش از ۱۰ واحد درصد افزایش یافته و هم جایگاه استان ۱۳ پله صعود کرده است.

این روند صعودی زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که لرستان را با میانگین کشوری مقایسه کنیم. در مهرماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه کل کشور ۳۸.۹ درصد اعلام شده که به این معناست که تورم لرستان ۲ واحد درصد از میانگین ملی بالاتر است.

از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه کشور که نشان‌دهنده تغییرات قیمت در مقایسه با همان ماه سال قبل است، ۴۸.۶ درصد ثبت شده که حکایت از شتاب گیری فزاینده قیمت‌ها در سطح ملی دارد.

شکاف تورمی بین دهک‌های مختلف درآمدی نیز در حال افزایش است. بر اساس این گزارش، دهک اول درآمدی (کم‌درآمدترین‌ها) با تورم ۴۰.۱ درصدی مواجه هستند، در حالی که این نرخ برای دهک دهم (پردرآمدترین‌ها) ۳۸.۲ درصد است. این ۱.۹ واحد درصد اختلاف، نشان می‌دهد فشار تورم بر قشر کم‌درآمد به مراتب بیشتر است.

به نظر می‌رسد لرستان نیازمند برنامه‌ریزی فوری و هدفمند برای کنترل این روند صعودی تورم است. بدون اتخاذ راهکارهای مؤثر و سریع، فشار اقتصادی بر دوش خانوارهای لرستانی روزبه‌روز سنگین‌تر خواهد شد.