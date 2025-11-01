در یک اقدام ورزشی الهام‌بخش، گروهی از کوهنوردان مهاجر افغانستانی مقیم ایران توانستند قله ۲۹۴۰ متری «اورجین» واقع در منطقه کلوگان لواسان از رشته‌کوه البرز مرکزی را فتح کنند.

قله اورجین در منطقه کلوگان لواسان از رشته‌کوه البرز مرکزی واقع شده است.

این صعود که با حضور ۱۷ کوهنورد (۸ بانو و ۹ آقا) و در مدت ۱۲ ساعت انجام شد، زیر نظر نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران و با همکاری فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید. 

شرکت‌کنندگان در این برنامه، صعود خود را به تیم فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان که با درخشش در رقابت‌های آسیایی، قهرمان این دوره از مسابقات شد، تقدیم کردند.

این برنامه ورزشی با هدف ترویج روحیه همکاری، نشاط و همبستگی در میان مهاجران افغانستانی برگزار شد و جلوه‌ای از اراده، اتحاد و افتخار ملی را در میان جامعه مهاجر به نمایش گذاشت.

برچسب ها: کوهنوردان ، کوه البرز ، مهاجران
