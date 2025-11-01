تبریک قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیا؛ ایران آماده همکاری فرهنگی و ورزشی با کشور همسایه

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با تبریک قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال این کشور در رقابت‌های آسیایی، این موفقیت را افتخاری مشترک برای ملت‌های ایران و افغانستان خواند و آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و ورزشی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در پیامی، قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان در رقابت‌های آسیایی بحرین را تبریک گفت.

 روح‌الله حسینی در این پیام، افغانستان را سرزمینی سرشار از استعدادهای ارزشمند و ذخایر انسانی گران‌بها خواند و اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که فرزندان برومند این سرزمین، با تلاش و شایستگی، عنوان قهرمانی را به دست آوردند.

وی این موفقیت را به بازیکنان، کادر فنی و ملت افغانستان تبریک گفت و آن را افتخاری مشترک برای ملت‌های ایران و افغانستان دانست.

 حسینی افزود: در این شادی بزرگ، خود را همراه و همدل با شما می‌دانیم.

رایزن فرهنگی ایران در افغانستان امیدوار است این موفقیت، آغازی برای درخشش جوانان افغانستان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی باشد. وی همچنین آمادگی رایزنی فرهنگی ایران را برای گسترش همکاری‌ها و حمایت از زمینه‌های فرهنگی و ورزشی مشترک اعلام کرد.

برچسب ها: تیم فوتسال افغانستان ، مسابقات فوتسال آسیا ، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ایران کشور است که مثل پسر عمو برای افغانستان نزدیک ولی رقیب ماباید اگر گوشت هم خوردم استخوان هم دور نندازم ایران در فوتسال نباخته است نایب قهرمان شده از ۴۵ کشور دوم شدن باعث فخر ایران است
۰
۱
پاسخ دادن
