تبریک قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیا؛ ایران آماده همکاری فرهنگی و ورزشی با کشور همسایه

باشگاه خبرنگاران جوان- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در پیامی، قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان در رقابتهای آسیایی بحرین را تبریک گفت.
روحالله حسینی در این پیام، افغانستان را سرزمینی سرشار از استعدادهای ارزشمند و ذخایر انسانی گرانبها خواند و اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که فرزندان برومند این سرزمین، با تلاش و شایستگی، عنوان قهرمانی را به دست آوردند.
وی این موفقیت را به بازیکنان، کادر فنی و ملت افغانستان تبریک گفت و آن را افتخاری مشترک برای ملتهای ایران و افغانستان دانست.
حسینی افزود: در این شادی بزرگ، خود را همراه و همدل با شما میدانیم.
رایزن فرهنگی ایران در افغانستان امیدوار است این موفقیت، آغازی برای درخشش جوانان افغانستان در عرصههای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی باشد. وی همچنین آمادگی رایزنی فرهنگی ایران را برای گسترش همکاریها و حمایت از زمینههای فرهنگی و ورزشی مشترک اعلام کرد.