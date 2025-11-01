باشگاه خبرنگاران جوان- اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی از اتباع دارای کارت‌های آمایش ۱۷ و هویت ۱۶ خواست برای به‌روزرسانی مدارک خود به دفاتر کفالت مراجعه کنند.

این اداره با نشر اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به محدود بودن زمان انجام طرح آمایش ۱۹ (هویت ۱۸)، دارندگان کارت‌های قدیمی باید جهت تمدید و به‌روزرسانی مدارک اقدام کنند.

بر این اساس، مدت اعتبار کارت‌های آمایش ۱۸ به پایان رسیده و اتباع باید در طرح جدید آمایش ۱۹ شرکت کنند.

طرح آمایش که توسط اداره اتباع در مدت محدودی اجرا می‌شود، با هدف تمدید و به‌روزرسانی مدارک اتباع و مهاجرین خارجی انجام می‌شود.