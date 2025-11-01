گروهی از دانش‌آموزان افغانستانی مقیم ایران از دومین دوره المپیک فناوری در پارک علم و فناوری پردیس بازدید کردند تا با دستاوردهای علمی روز آشنا شده و انگیزه و روحیه خلاقیت در آنان تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- جمعی از دانش‌آموزان افغانستانی مقیم ایران از مدارس شهید باقری جمال‌آباد پاکدشت، معرفت و روشنا در قرچک و ورامین، از دومین دوره المپیک فناوری در پارک علم و فناوری پردیس بازدید کردند.

این بازدید با حمایت بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) انجام شد و هدف آن آشنایی دانش‌آموزان با دستاوردهای علمی و فناوری روز و تقویت انگیزه و روحیه خلاقیت در میان نوجوانان مهاجر بود.

در جریان این بازدید، دانش‌آموزان از بخش‌های مختلف رویداد شامل امنیت سایبری، ربات‌های جنگجو، پهپادها، برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء دیدن کردند.

دکتر سعیدی، دبیر رویدادهای دانش‌آموزی پارک علم و فناوری پردیس، ضمن معرفی زیست‌بوم فناوری کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان و مسابقات دانش‌آموزی «دانوا»، به تبیین نقش جوانان در آینده علمی منطقه پرداخت. وی اعلام کرد که چهارمین دوره مسابقات دانوا در هفته پایانی آبان‌ماه در پارک علم و فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

سید ایوب حسینی، از همراهان گروه دانش‌آموزی، در سخنانی، با تقدیر از برگزارکنندگان بازدید، خطاب به دانش‌آموزان گفت: افغانستان به شما نیاز دارد تا کارهای بزرگی انجام دهید، هرگز تسلیم نشوید و به خود باور داشته باشید.

وی همچنین در یک گفتگوی خبری افزود: حضور این عزیزان در المپیک فناوری برای رقابت نبود، بلکه برای دیدن، باور کردن و الهام گرفتن بود. وقتی نوجوانان مهاجر می‌بینند جوانان منطقه چگونه با دانش و تلاش به قله‌های علمی می‌رسند، باور می‌کنند که آن‌ها نیز می‌توانند چنین مسیری را طی کنند.

حسینی با تأکید بر نقش علم در پیوند ملت‌ها گفت: در شرایطی که افغانستان با چالش‌های فراوانی روبه‌روست، چنین برنامه‌هایی می‌تواند امید را در دل نسل جوان زنده نگه دارد؛ امید به ساختن آینده‌ای روشن‌تر با تکیه بر علم و فناوری.

برچسب ها: دانش آموزان افغانستانی ، پارک علم و فناوری پردیس
