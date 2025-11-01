شانزده اثر نقاشی از بهرام شاه محمودی، هنرمند جوان افغانستانی، با تمرکز بر فرهنگ و تاریخ مشترک ایران و افغانستان در گالری بام تهران به نمایش درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نمایشگاه نقاشی بهرام شاه محمودی، هنرمند جوان افغانستانی، در گالری بام تهران گشایش یافت.

در این نمایشگاه که با استقبال مخاطبان روبرو شد، ۱۶ اثر از این هنرمند با محوریت فرهنگ و تاریخ مشترک ایران و افغانستان به نمایش درآمد.

آثار ارائه‌شده در این رویداد هنری، با بهره‌گیری از تکنیک «ریشه»، پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان را در قالب رنگ و طرح به تصویر کشیدند.

این نمایشگاه فرصتی است تا علاقه‌مندان با نگاه و جهان‌بینی این هنرمند افغانستانی به میراث فرهنگی مشترک دو کشور آشنا شوند.