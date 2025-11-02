باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه شورای معاونین، مدیران و مشاوران استانداری، بر ضرورت تحول فکری و مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و گفت: آغاز مسیر توسعه در آذربایجان‌غربی با تغییر نگرش مدیران ممکن است و این مسیر باید به یک حرکت مداوم و پایدار تبدیل شود.

رضا رحمانی با اشاره به نقش مهم سرمایه‌گذاری در رونق اقتصادی استان افزود: هدف ما صرفاً برگزاری همایش یا ارائه آمار نیست؛ بلکه باید با شناسایی مستمر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌گذاران به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، مسیر را برای فعالیت اقتصادی آسان کنیم.

وی با بیان اینکه نگاه به مرز‌ها باید از امنیتی به اقتصادی تغییر کند، خاطرنشان کرد: مرز برای ما تهدید نیست، بلکه یک فرصت بزرگ است و می‌تواند دروازه توسعه استان بوده و با ایجاد نواحی صنعتی، مراکز لجستیک و بازارچه‌های مرزی فعال، زمینه‌ساز اشتغال و رونق اقتصادی شود.

احیای دریاچه ارومیه باید دغدغه روزانه همه مدیران باشد

استاندار آذربایجان‌غربی اهمیت احیای دریاچه ارومیه را نیز خاطر نشان ساخت و افزود: احیای دریاچه ارومیه باید دغدغه روزانه همه مدیران باشد و هر دستگاه بداند سهمش در این حوزه چیست و به‌صورت شبانه‌روزی پیگیری کند.

مقام ارشد اجرایی استان از اجرای طرح "محله‌محوری" با محوریت بهبود معیشت و خدمات درمانی مردم خبر داده و افزود: در این طرح، مساجد، هیئت‌امناها، نهاد‌های حمایتی و خیرین محلی به‌صورت منسجم در حل مشکلات محله‌ها مشارکت خواهند کرد تا هیچ خانواده‌ای بدون سرپناه یا حمایت درمانی باقی نماند.

اجرای طرح شناسایی مدیران آینده

رحمانی یکی از چالش‌های توسعه استان را فقدان نگاه راهبردی و بی‌توجهی به ظرفیت نیرو‌های انسانی دانست و اضافه کرد: طرح شناسایی مدیران آینده با هدف بهره‌گیری از نیرو‌های توانمند بومی در حال اجرا بوده و هیچ سوگیری سیاسی یا قومی در این طرح وجود ندارد و ملاک انتخاب فقط شایستگی و کارآمدی است.

استاندار آذربایجان‌غربی به بهبود شاخص‌های اقتصادی استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: طبق گزارش‌های رسمی وزارت کشور، آذربایجان‌غربی در چند شاخص کلیدی از جمله سرمایه‌گذاری، اشتغال و رضایت‌مندی مردمی جزو استان‌های برتر کشور قرار گرفته و این روند باید با جدیت و هماهنگی مدیران ادامه پیدا کند.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مدیران، افزود: هیچ مدیری صرفاً با روابط در مسئولیت باقی نمی‌ماند و هر کس در اجرای مأموریت‌ها کوتاهی کند باید جای خود را به نیرو‌های کارآمدتر بدهد.

تنگ‌نظری از دلایل اصلی عقب‌ماندگی آذربایجان غربی است

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی استان، تنگ‌نظری برخی افراد است، گفت: باید مسائل و مشکلات را در خود استان حل کنیم و اجازه ندهیم تصمیم‌گیری‌ها به تهران واگذار شود.

رحمانی با اشاره به برخی موانع ذهنی در مسیر توسعه استان، خاطرنشان کرد: در ذهن خودمان برای پیشرفت آذربایجان‌غربی مانع ایجاد کرده‌ایم و این نگاه باید اصلاح شود و هرکس در هر جایگاهی که هست باید دیدگاهش را در جهت مثبت تغییر داده و نسبت به مسائل استان بی‌تفاوت نباشد.

وی به آمادگی همه نهاد‌ها جهت کمک به پیشرفت استان نیز اشاره کرده و افزود: باید فضایی ایجاد شود که مدیرانی که کار نمی‌کنند تحت فشار قرار گیرند، نه آنهایی که تلاش می‌کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان تصریح کرد: استان آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های فراوانی دارد و با همت جمعی، می‌تواند به یکی از استان‌های پیشرو کشور تبدیل شود.